На преодоление последствий Covid-19 Латвии в этом году будет доступно еще 209 млн евро

Гарантированные Латвии выделенные средства REACT-EU в 2021 году составляет 209,9 млн евро, а объем выделенных в 2022 году средств ориентировочно составит 62 млн евро. Эти дополнительные средства будут выделены в 2021 и 2022 году для осуществления расходов до конца 2023 года.

Дополнительное финансирование REACT-EU предназначено для тех отраслей, которые, как ожидается, будут иметь решающее значение для стабильного восстановления экономики Латвии. Например, инвестиции в сохранение рабочих мест, поддержка создания новых рабочих мест, для малых и средних предприятий, а также для укрепления сферы здравоохранения. Эта поддержка возможна в разных сферах экономики, в том числедля тяжело пострадавших от кризиса отраслей — туризма и культуры..

Дополнительно выделенная поддержка будет использоваться также для инвестиций в европейский "зеленый курс" и мероприятия цифрового преобразования. Особый акцент сделан на мероприятия в области климата, на которые в соответствии с регламентом REACT-EU направляется определенный объем финансирования. Это усилит масштабные инвестиции, которые в упомянутых сферах уже сейчас реализуются в рамках политики кохезии ЕС.

Одновременно, с учетом того, что после вступления в силу объявленной чрезвычайной ситуации Кабинет министров принял решение о мерах поддержки народного хозяйства из средств на непредвиденные случаи, чтобы максимально облегчить расходы из государственного бюджета и, соблюдая предусмотренные в рамках REACT-EU короткие сроки реализации проектов, с помощью финансирования REACT-EU планируется заменить также дополнительное финансирование в целом в размере 116,09 млн евро.

Для инструмента REACT-EU на уровне ЕС предусмотрено 50,6 млрд евро, которые будут доступны на период планирования 2014–2020 годов в рамках Европейского Фонда регионального развития, Европейского Социального фонда, а также Европейского фонда поддержки наиболее малоимущих лиц, фактически предоставив дополнительные возможности для проектов, реализованных в рамках периода планирования на 2014-2020 годы.