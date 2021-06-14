Исследование ⟩ "Смешивание" вакцин может обеспечить более сильный иммунный ответ

Насколько известно Postimees, экспертная комиссия по иммунопрофилактике, принимающая решения по вопросам вакцинации в Эстонии, обсудила вопрос о перекрестном использовании вакцин на прошлой неделе. Информация о том, что было решено на той встрече, должна быть обнародована в начале этой недели.

Пока же - краткое изложение недавних исследований по этому поводу.

Например, ведущий научный журнал Science приводит три недавних исследования, в которых пациентам вводили дозу вакцины Pfizer-BioNTech после инъекции AstraZeneca, после чего образцы крови показали сильный иммунный ответ.

Изученные случаи в значительной степени обусловлены решениями европейских стран прекратить применение вакцины AstraZeneca у более молодых пациентов из-за страха тромбоза, в результате чего пациентам, получившим первую дозу AstraZeneca, пришлось вводить в качестве второй дозы какую-нибудь другую вакцину, в основном Pfizer-BioNTech.

Например, выборка одного испанского исследования включала в общей сложности 448 человек, которые получили дозу Pfizer-BioNTec через восемь недель после приема дозы AstraZeneca. Всего было взято 129 образцов крови, все из которых показали в последующих тестах отличную способность нейтрализовать белок коронавируса.

То же самое было в двух исследованиях в Германии, где у одного из пациентов, получавших смешанную дозу, был более сильный Т-клеточный ответ, чем у пациентов, получавших только двойную дозу Pfizer-BioNTech. Исследование Берлинской больницы Шарите и исследователей Ульмского университета опубликовано в предрецензированном виде в онлайн-фонде medRxiv.

О подобных результатах ранее сообщал и ведущий научный журнал Nature со ссылкой на Дэниэла Альтманна, иммунолога из имперского колледжа Лондона, который сказал, что сильный иммунный ответ на смешанные вакцины «полностью предсказуем на основе базовых знаний иммунологии».

Основное преимущество может быть обусловлено смешиванием разных типов вакцин. А именно, мРНК-вакцины, такие как Moderna и Pfizer-BioNTech, вызывают очень сильное производство антител, в то время как вакцины на основе вирусных векторов, такие как AstraZeneca и российская Sputnik V, вызывают Т-клеточный иммунный ответ.