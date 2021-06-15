Вт, 15.06.2021
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Байба Розентале, главврач Центра инфектологии

Tallink принял решение на счет паромной линии Рига-Хельсинки

ФОТО: Julia Kuznetsova/Shutterstock

Эстонский паромный оператор Tallink Grupp в этом году не возобновит движение паромов по маршруту Рига-Хельсинки, сообщили на предприятии.

Член правления Tallink Latvija Хиллард Таур указал, что, учитывая положительные темпы вакцинации в зоне деятельности компании, а также улучшение эпидемиологической ситуации и постепенную отмену ограничений на поездки, Tallink ожидает, что перемещение людей в Латвии и из нее может начать восстанавливаться с 1 июля.

При этом он отметил, что предприятие не восстановит временный маршрут Рига-Хельсинки в этом сезоне.

"Чтобы восстановить маршрут, который стал очень популярным в прошлом году, необходимо принять решение по крайней мере за месяц до начала движения, но, к сожалению, решения наших правительств об ослаблении ограничений на поездки все еще нестабильны", - сказал Таур.

Специалисты службы поддержки Tallink свяжутся со всеми путешественниками, которые забронировали поездку из Риги в Хельсинки, чтобы согласовать варианты ее переноса или возврата денег.

Как сообщалось, в мае Tallink Grupp объявила, что в этом году не будет осуществлять перевозки по маршруту Рига-Стокгольм, учитывая действующие ограничения на поездки в обеих странах.

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