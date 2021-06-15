Сотрудничество с банком и материалы на русском языке: запланирована новая кампания по вакцинации

Кампания будет направлена ​​на сотрудничество с национальными и региональными СМИ, а также на предоставление материалов на русском языке. Планируется адаптировать кампанию к каналам местных органов власти, социальных партнеров и частного сектора. Юхневича также сообщила, что с банком будет достигнута договоренность о том, что тот будет отправлять материалы своим клиентам.

В то же время работа над инструментами мотивации ведется с другими отраслевыми министерствами. Таким образом, финансовые стимулы сейчас обсуждаются с Минфином - как их подготовить и какие материальные стимулы можно было бы предоставить.

"Мы также находимся в процессе введения финансовой поддержки для пожилых людей", - добавила глава ведомства.