Ср, 16.06.2021
Сейчас подходящее время для вакцинации от Covid-19 и подготовки к осени. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии
Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии
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Сотрудничество с банком и материалы на русском языке: запланирована новая кампания по вакцинации

Руководитель Бюро вакцинации Эва Юхневича ФОТО: Edijs Pālens/LETA

1 июля планируется начать новую коммуникационную кампанию по вакцинации против Covid-19, которая будет включать в себя рекламу в социальных сетях, сообщила на заседании правительства руководитель проекта отдела вакцинации Национальной службы здравоохранения, Ева Юхневича.

Кампания будет направлена ​​на сотрудничество с национальными и региональными СМИ, а также на предоставление материалов на русском языке. Планируется адаптировать кампанию к каналам местных органов власти, социальных партнеров и частного сектора. Юхневича также сообщила, что с банком будет достигнута договоренность о том, что тот будет отправлять материалы своим клиентам.

В то же время работа над инструментами мотивации ведется с другими отраслевыми министерствами. Таким образом, финансовые стимулы сейчас обсуждаются с Минфином - как их подготовить и какие материальные стимулы можно было бы предоставить.

"Мы также находимся в процессе введения финансовой поддержки для пожилых людей", - добавила глава ведомства.

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Пояснив, что совместно с Министерством культуры готовится программа мероприятий для вакцинированных лиц. В то же время началась работа с Министерством образования и науки по стимулированию вакцинации, сотрудничество с Фондом интеграции общества по привлечению неправительственных организаций.

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