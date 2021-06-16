Выявлено 156 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель упал до 134

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:

два человека - в возрасте от 50 до 59 лет,

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,

четыре человека - в возрасте от 70 до 79 лет,

три человека - в возрасте от 80 до 89 лет,

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился со 144,1 до 134 случаев.

За последние сутки проведено 9053 теста на Covid-19. Доля положительных результатов - 1,7%.

Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 136 403 человека, скончались 2475 заразившихся.

За прошедшие сутки госпитализировано 26 пациентов с Covid-19, выписано 30 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В целом в больницах находятся 277 пациентов с Covid-19.

Состояние 235 заболевших характеризуется как среднетяжелое, 42 - как тяжелое (15,2%).