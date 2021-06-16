В Риге открывается новый Burger King
Tallink Grupp в среду открывает в Риге десятый в странах Балтии ресторан Burger King. Ресторан расположен в торговом центре Galerija Centrs.
Tallink Grupp в среду открывает в Риге десятый в странах Балтии ресторан Burger King. Ресторан расположен в торговом центре Galerija Centrs.
Помещения нового ресторана быстрого питания расположены на двух этажах торгового центра, в ресторане также есть открытая терраса и крытая детская игровая площадка, сообщает Tallink.
В Эстонии у Tallink шесть ресторанов Burger King, а в Риге уже открыт ресторан в торговом центре Akropole.