В Риге открывается новый Burger King

Помещения нового ресторана быстрого питания расположены на двух этажах торгового центра, в ресторане также есть открытая терраса и крытая детская игровая площадка, сообщает Tallink.

В Эстонии у Tallink шесть ресторанов Burger King, а в Риге уже открыт ресторан в торговом центре Akropole.