Ср, 16.06.2021
Смерть Навального станет дополнительным признаком, что Россия не намерена соблюдать базовые права человека. Это будет трагедией и только навредит отношениям Путина с остальным миром и со мной. Джо Байден, президент США
Джо Байден, президент США

В Риге открывается новый Burger King

Вывеска Burger King ФОТО: Reuters/ScanPix

Tallink Grupp в среду открывает в Риге десятый в странах Балтии ресторан Burger King. Ресторан расположен в торговом центре Galerija Centrs.

Помещения нового ресторана быстрого питания расположены на двух этажах торгового центра, в ресторане также есть открытая терраса и крытая детская игровая площадка, сообщает Tallink.

В Эстонии у Tallink шесть ресторанов Burger King, а в Риге уже открыт ресторан в торговом центре Akropole.

НАВЕРХ
Back