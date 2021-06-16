Ср, 16.06.2021
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Ева Юхневича, руководитель проекта отдела вакцинации Национальной службы здравоохранения

Dzintars выходит на рынок Грузии

Помады Dzintars. Иллюстрация ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Производитель косметики SIA H.A.Brieger начал экспорт продукции бренда Dzintars в Грузию, сообщили агентству LЕТА в компании.

Первый экспортный груз с продукцией Dzintars отправился в Грузию в среду, 16 июня. Планируется, что продукция поступит в продажу через три недели.

Компания экспортирует в Грузию полный ассортимент продукции. Планируется, что

косметическая продукция Dzintars будет продаваться в более чем 500 магазинах и аптеках Грузии,

в том числе в PSP Pharm, Aversi-Pharma, Agrohub CCO и др.

С конца мая 2021 года продукция Dzintars поступила в продажу также в эстонских и литовских интернет-магазинах и отдельных торговых сетях.

H.A.Brieger стремится в ближайшие месяцы укрепить и расширить свою сеть продажи продукции на обоих рынках. Также в ближайшее время планируется начать экспорт в Узбекистан и Россию.

Как сообщалось, обновленная продукция Dzintars компании H.A.Brieger начала поступать в продажу в марте 2021 года.

Банкротство и новая жизнь

Косметическая фабрика AS Dzintars была признана неплатежеспособной 12 ноября 2019 года. 14 сентября 2020 года эстонская компания Skinest Group заключила договор о приобретении активов неплатежеспособного предприятия. Активы Dzintars были приобретены за 5,5 млн евро предприятием Ritrem компании Skinest Group, истинным выгодополучателем которой является эстонский миллионер Олег Осиновский.

H.A.Brieger была зарегистрирована в 2006 году, но до начала октября 2020 года называлась SIA Instruments, а до января 2021 года - Dzintars Production. Уставный капитал компании составляет 284 500 евро. Владельцами H.A.Brieger являются Даугавпилсский локомотиворемонтный завод (67%), истинным выгодополучателем которого является Осиновский, и SIA Asko R (33%), принадлежащее Анастасии Удаловой.

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