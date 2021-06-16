Dzintars выходит на рынок Грузии

Первый экспортный груз с продукцией Dzintars отправился в Грузию в среду, 16 июня. Планируется, что продукция поступит в продажу через три недели.

Компания экспортирует в Грузию полный ассортимент продукции. Планируется, что

косметическая продукция Dzintars будет продаваться в более чем 500 магазинах и аптеках Грузии,

в том числе в PSP Pharm, Aversi-Pharma, Agrohub CCO и др.

С конца мая 2021 года продукция Dzintars поступила в продажу также в эстонских и литовских интернет-магазинах и отдельных торговых сетях.

H.A.Brieger стремится в ближайшие месяцы укрепить и расширить свою сеть продажи продукции на обоих рынках. Также в ближайшее время планируется начать экспорт в Узбекистан и Россию.

Как сообщалось, обновленная продукция Dzintars компании H.A.Brieger начала поступать в продажу в марте 2021 года.

Банкротство и новая жизнь

Косметическая фабрика AS Dzintars была признана неплатежеспособной 12 ноября 2019 года. 14 сентября 2020 года эстонская компания Skinest Group заключила договор о приобретении активов неплатежеспособного предприятия. Активы Dzintars были приобретены за 5,5 млн евро предприятием Ritrem компании Skinest Group, истинным выгодополучателем которой является эстонский миллионер Олег Осиновский.