Министр сообщения о Rail Baltica: Центральный вокзал должен отвечать ожиданиям жителей

Он подчеркнул, что инфраструктура Центрального вокзала, который будет перестроен в ходе реализации проекта Rail Baltica, должна быть спланирована так, чтобы ею было удобно пользоваться в течение многих десятилетий и чтобы жители Рижского региона могли оставить свои автомашины дома и приехать в Ригу на современном поезде.

"Центральный вокзал Риги будет преобразован в центральный транспортный узел города с современной и доступной инфраструктурой, где люди смогут легко добраться до платформ станции как на инвалидной коляске, так и с детской коляской или на велосипеде",

- сказал министр.

Он отметил, что Центральный вокзал будет сочетать преимущества мультимодального транспортного пункта с удобными вариантами микромобильности, например, можно будет оставить свой велосипед, арендовать скутер и т.п., а также здесь будет станция для автобусов и микроавтобусов на первом этаже.

В ходе дискуссии председатель правления Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш отметил, что мультимодальные транспортные узлы делают всю систему общественного транспорта более удобной.

Мультимодальный транспортный узел обеспечивает доступ к широкому кругу пунктов назначения, предусматривает возможности переключения между различными видами транспорта, а также смены различных видов общественного транспорта.

Годиньш пояснил, что в мультимодальной и интегрированной сети общественного транспорта моделирование пассажиропотока осуществляется по разным видам транспорта, который встречается в одном центре. Преимущество этого принципа - быстрое сообщение между крупными городами и мобильность пассажиров в более обширном регионе.

Строительство центрального узла Rail Baltica в Риге осуществляет общество строительных компаний BeReRIX. Одновременно ведутся два процесса - строительство инфраструктуры в южной части узла и проектирование всего Рижского центрального узла.

Представители BeReRIX ранее сообщили, что уже построено около 80% новой подземной инфраструктуры железных дорог и инженерных коммуникаций, а также большая часть (70-90%) городской инфраструктуры проекта - электрические сети, телекоммуникационные сети, тепловые сети, канализация и водоснабжение. Начались и строительные работы по замене рельсов и подготовка к интенсивным строительным работам здания наземной станции.

В проектный отдел входят 250 латвийских и зарубежных дизайнеров и инженеров, которые анализируют, адаптируют и интегрируют требования всех сторон. В рамках проекта подготовлено и подано на согласование более 10 000 чертежных документов.

Рижский центральный узел Rail Baltica разделен на восемь строительных объектов разной интенсивности и местоположения.

Как сообщалось, проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной магистрали европейского стандарта от Таллина до границ Польши и Литвы. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную ветку с европейской колеей (1435 мм) протяженностью 870 километров с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.