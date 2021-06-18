Неудача немецкой вакцины CureVac повышает шансы "Спутника V" в ЕС

Компании BioNTech и Pfizer уже перевыполнили план

К тому же все еще нет уверенности в том, что британо-шведская компания AstraZeneca, сорвавшая план поставок в 1-м квартале, выполнит свои обязательства перед ЕС во 2-м и 3-м кварталах. Но даже если это произойдет, массовой вакцинации молодежи и людей среднего возраста это особо не поможет, поскольку из-за целого ряда случаев тромбозов EMA рекомендует прививать данной вакциной только представителей поколения 60+ (а некоторые страны вообще отказались от векторных вакцин).

Ко всему прочему появились сообщения, что в 3-м квартале компании BioNTech и Pfizer сократят поставки своей вакцины, которая все первое полугодие была ключевым препаратом в странах ЕС: в Германии, к примеру, на нее приходятся три четверти всех прививок.

Сообщения оказались неточными в том смысле, что эти два производителя, желая помочь ЕС ускорить вакцинацию, уже во 2-м квартале дополнительно поставили часть тех партий, которые были запланированы лишь на 3-й квартал. Так что свои обязательства они полностью выполняют, но прививочной кампании от этого не легче, поскольку в ближайшее время количество доз реально окажется ниже, чем было все последние недели.

"Спутнику V" требуется регистрация в ЕС и масштабирование производства

В этой ситуации в ЕС объективно растут шансы для широкого применения российской вакцины "Спутник V": она теоретически могла бы помочь заполнить образующиеся теперь по разным причинам бреши и сыграть в вакцинации стран ЕС более заметную роль, чем казалось еще два месяца назад. Но на практике ее использование наталкивается на две фундаментальные проблемы.

Первая: российская разработка все еще не допущена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), а без официальной регистрации ее не будут закупать ни ЕС в целом, ни отдельные страны или, к примеру, некоторые федеральные земли Германии. Так что в интересах России ускорить предоставление европейскому регулятору всех тех данных, которые требуются ему для принятия решения, если этого до сих пор не произошло.

В случае регистрации возникнет вторая фундаментальная проблема: сможет ли российская сторона в кратчайшие сроки предоставить ЕС достаточное количество доз, конкретно - десятки миллионов? Ведь до самого последнего времени было очевидно, что у российских предприятий очень серьезные проблемы с масштабированием производства "Спутника V".

Помешает ли обязательная вакцинация в России экспорту вакцин?