Молодежь проводит массовые вечеринки на автостоянках. Стоянки закроют, полиция - следит

По наблюдениям портала TVNET, в последнее время в соцсетях часто можно увидеть фото- и видеодоказательства проведения таких вечеринок - молодежь съезжается на автомобилях на одну из публичных стоянок, громко звучит музыка, люди общаются и развлекаются на машинах.

Полиция на таких несогласованных мероприятиях констатировала агрессивных водителей и посетителей, кроме того, многие машины находятся в несоответствующем техническом состоянии.

Госполиция указывает, что тщательно следит за информацией о возможных неразрешенных собраниях и ей известно, что таковые планируются и в конце этой недели.

Стражи порядка напоминают, что сейчас по-прежнему в силе различные ограничения, и предупреждают, что информация о нарушениях и, возможно, вовлеченных в такие действия лицах фиксируется и обобщается.

"Нарушая требования эпидемиологической безопасности и правила дорожного движения, вовлеченные лица должны считаться с тем, что полиция призовет их к ответственности. Уже сейчас в связи с предыдущими нарушениями начаты административные процессы и оценивается имеющаяся в распоряжении полиции информация", - говорится в распространенном стражами порядка сообщении.

Чтобы не допустить собраний, во время которых водители в том числе и ездят агрессивно, Госполиция будет работать совместно со специалистами Дирекции безопасности дорожного движения и проконтролирует, соответствуют ли автомобили, принимающие участие в этих незаконных собраниях, техническим требованиям. Если будет зафиксировано, что какой-то из них им не соответствует, будет аннулирован техосмотр.

Чтобы в дальнейшем не допустить такие неразрешенные мероприятия, во время которых нарушается ряд правил,

Госполиция в сотрудничестве с несколькими торговыми центрами в Риге договорилась после окончания их рабочего времени закрывать автомобильные стоянки.