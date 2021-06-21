Пн, 21.06.2021
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Ангела Меркель

Парламент Швеции впервые выразил недоверие премьер-министру

ФОТО: Reuters/ScanPix

В результате выражения недоверия премьер-министру Швеции Стефану Левену в ходе голосования, в понедельник пало правительство страны, сообщает AFP.

Парламент Швеции в ходе голосования впервые вынес вотум недоверия премьер-министр Стефану Левену, в результате чего правительство страны пало.

Из 349 депутатов парламента за вынесение вотума недоверия проголосовал 181 депутат, против - 168.

Теперь у Левена есть две возможности - или уйти в отставку, или назначить внеочередные выборы.

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