Парламент Швеции впервые выразил недоверие премьер-министру
В результате выражения недоверия премьер-министру Швеции Стефану Левену в ходе голосования, в понедельник пало правительство страны, сообщает AFP.
В результате выражения недоверия премьер-министру Швеции Стефану Левену в ходе голосования, в понедельник пало правительство страны, сообщает AFP.
Парламент Швеции в ходе голосования впервые вынес вотум недоверия премьер-министр Стефану Левену, в результате чего правительство страны пало.
Из 349 депутатов парламента за вынесение вотума недоверия проголосовал 181 депутат, против - 168.
Теперь у Левена есть две возможности - или уйти в отставку, или назначить внеочередные выборы.