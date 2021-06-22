За прошедшие сутки выявлено 125 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель опустился ниже 100
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 125 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), скончался один человек.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 125 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), скончался один человек.
Умерший входил в возрастную группу от 80 до 89 лет.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 человек впервые с октября прошлого года снизился до уровня менее 100 случаев, составив 96,7 случая.
В понедельник сделано 8333 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,5%.
С начала пандемии коронавирусная инфекция в Латвии выявлена у 136 975 человек, скончались 2497 пациентов с Covid-19.