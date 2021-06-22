Вт, 22.06.2021
Я сейчас не долблю. И алкоголь не употребляю. Все эти недавние проблемы со здоровьем показали, что надо завязывать. Не знаю, насколько моей трезвости еще хватит. Но пока я счастлив. Моргенштерн, российский рэп-исполнитель
Моргенштерн, российский рэп-исполнитель

За прошедшие сутки выявлено 125 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель опустился ниже 100

ФОТО: Zane Bitere/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 125 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), скончался один человек.

Умерший входил в возрастную группу от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 человек впервые с октября прошлого года снизился до уровня менее 100 случаев, составив 96,7 случая.

До этого в последний раз он был ниже 100 случаев 23 октября прошлого года - 97,4 случая, а ниже сегодняшнего показателя заболеваемость была 22 октября.

В понедельник сделано 8333 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,5%.

С начала пандемии коронавирусная инфекция в Латвии выявлена у 136 975 человек, скончались 2497 пациентов с Covid-19.

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