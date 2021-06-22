Известно, в каких краях выявлено больше всего новых случаев коронавируса

В Риге зарегистрировано 36 новых случаев, общее совокупное количество заболевших в столице за 14 дней на данный момент составляет 600 человек.

В Даугавпилсе за прошлый день было зарегистрировано 14 новых заболевших, в Марупском и Сигулдском районах - по пять, в Илуксте и Огре - по четыре, а в Иецавском, Елгавском, Мадонском краях, Резекне и Вилянском крае - по три пациента. В других муниципалитетах ​​было зарегистрировано меньше инфицированных.

Наибольшее количество пациентов за последние две недели в Риге - 600, Даугавпилсе - 135, Лиепае - 64, Елгаве - 61, Даугавпилсском районе - 47, Марупском районе - 36, Резекненском районе - 34, Сигулдском районе - 31, в Кулдигском - 30. В других краях и городах количество заболевших за последние две недели не превышает 30.

За последние 14 дней в 16 муниципалитетах - Аглонском, Акнистском, Алойском, Алсунгском, Балтинавском, Эргльском, Яунпиебалгском, Яунпилсском, Кегумском, Лубанском, Мерсрагском, Руцавском, Ругайском, Рундальском, Вараклянском и Виляском краях не было зарегистрировано ни одного нового заболевшего.

Расчеты агентства LETA показывают, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 96,7 случаев.

В 32 муниципальных образованиях этот показатель выше, в том числе в 24 он превышен на 50%.

Если подсчитать количество случаев заболевания на 100 000 жителей за последние 14 дней после произошедших накануне изменений, оно является самым высоким в Вилянском, Паргауйском, Даугавпилсском, Ливанском, Саласском, Терветском, Иецавском, Ауцском, Прейльском и Сигулдском краях.

Уровень заболеваемости за 14 дней на 100 000 населения является теоретическим показателем, который позволяет сравнивать уровни заболеваемости в районах с разным населением и не указывает конкретное количество случаев.

Из новых случаев, 24 заболевших - в возрасте от 50 до 59 лет, 19 - в возрасте от 40 до 49 лет, 18 - в возрасте от 30 до 39 лет, в других возрастных группах новых случаев меньше.

Уже сообщалось, что за последний день в Латвии было обнаружено 125 новых случаев Covid-19 и поступили сообщения об одной смерти, связанной с этим заболеванием.

Кумулятивный уровень заболеваемости продолжает снижаться и в последний раз был ниже 100 в октябре, когда он достиг 97,4, последний раз заболеваемость была ниже сегодняшнего уровня только 22 октября прошлого года.

За последние сутки в Латвии было проведено 8333 теста на Covid-19, доля положительных случаев против протестированных увеличилась с 1,3% до 1,5% по сравнению с предыдущим днем.

Всего в Латвии зарегистрировано 136 975 случаев заражения Covid-19, 2497 пациентов с этим заболеванием скончались.