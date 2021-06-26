В пятницу найдены четверо утонувших

В пятницу в Царникавском крае из озера вытащили утонувшего человека.

В субботу рано утром еще один утопленник был найден в реке в Яунелгавском крае.

В свою очередь Служба неотложной медицинской помощи получила вчера пять вызовов о тонущих людях. В двух случаях извлеченных из воды людей спасти не удалось.