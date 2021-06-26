Сб, 26.06.2021
Мне не нравится говорить, что пожарный - это мужская работа. Мне кажется, в наше время это уже такой стереотип. Это работа для обоих полов, просто для женщин это будет немного сложнее Элина Берзиня, первая за 10 лет женщина-пожарный в Латвии
Элина Берзиня, первая за 10 лет женщина-пожарный в Латвии

В пятницу найдены четверо утонувших

Иллюстративное фото ФОТО: Ivars SoikÄns / LETA

В пятницу сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) нашли в водоемах двух утонувших, сообщили агентству LETA в VUGD. Всего за сутки поступили сведения о четверых утонувших.

В пятницу в Царникавском крае из озера вытащили утонувшего человека.

В субботу рано утром еще один утопленник был найден в реке в Яунелгавском крае.

В свою очередь Служба неотложной медицинской помощи получила вчера пять вызовов о тонущих людях. В двух случаях извлеченных из воды людей спасти не удалось.

Как сообщалось, в Янов день 24 июня утонули три человека в состоянии алкогольного опьянения.

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