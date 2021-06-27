Под Икшкиле в ДТП погиб велосипедист
В субботу в Икшкильском крае в результате дорожно-транспортного происшествия погиб велосипедист, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В субботу в Икшкильском крае в результате дорожно-транспортного происшествия погиб велосипедист, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Около 10.30 в Икшкильском крае автомобиль WV Golf столкнулся с неустановленным велосипедистом. Велосипедист скончался на месте происшествия. Госполиция выясняет обстоятельства аварии.
Всего за сутки в Латвии зарегистрировано 70 дорожно-транспортных происшествий, в авариях 22 человека пострадали и один погиб.
Поймано 25 водителей в состоянии алкогольного опьянения, о превышении скорости составлен 231 протокол.