Под Икшкиле в ДТП погиб велосипедист

Около 10.30 в Икшкильском крае автомобиль WV Golf столкнулся с неустановленным велосипедистом. Велосипедист скончался на месте происшествия. Госполиция выясняет обстоятельства аварии.

Всего за сутки в Латвии зарегистрировано 70 дорожно-транспортных происшествий, в авариях 22 человека пострадали и один погиб.