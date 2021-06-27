Вс, 27.06.2021
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издание The Guardian.

Под Икшкиле в ДТП погиб велосипедист

Иллюстративное фото ФОТО: ivona.bigmir.net/Shutterstock.com

В субботу в Икшкильском крае в результате дорожно-транспортного происшествия погиб велосипедист, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Около 10.30 в Икшкильском крае автомобиль WV Golf столкнулся с неустановленным велосипедистом. Велосипедист скончался на месте происшествия. Госполиция выясняет обстоятельства аварии.

Всего за сутки в Латвии зарегистрировано 70 дорожно-транспортных происшествий, в авариях 22 человека пострадали и один погиб.

Поймано 25 водителей в состоянии алкогольного опьянения, о превышении скорости составлен 231 протокол.

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