Фото ⟩ В Латвии были замечены воздушные смерчи
В воскресенье, 27 июня, в Земгале наблюдались многочисленные вращающиеся воронки из облака, не достигавшие земли, сообщают очевидцы.
В воскресенье, 27 июня, в Земгале наблюдались многочисленные вращающиеся воронки из облака, не достигавшие земли, сообщают очевидцы.
Pie Rundāles pils šovakar pic.twitter.com/FA2sBdJ5MD— Mārtiņš Miglinieks (@mmiglinieks13) June 27, 2021
Очевидец заметил смерч в Ритаусмас Бауского края, а другой - у Рундальского замка.
Смерчи обычно образуются под кучевыми или грозовыми облаками.
Обычно смерчи небольшие и исчезают в течение нескольких минут, не вызывая разрушений, но иногда они могут снести крыши домов или унести теплицы.