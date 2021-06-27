Пн, 28.06.2021
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Ли Николь, полузащитница футбольного клуба "Кристал Пэлас" о публикации секс-видео с ее участием

Фото ⟩ В Латвии были замечены воздушные смерчи

ФОТО: Ingus Bļevaitis

В воскресенье, 27 июня, в Земгале наблюдались многочисленные вращающиеся воронки из облака, не достигавшие земли, сообщают очевидцы.

Очевидец заметил смерч в Ритаусмас Бауского края, а другой - у Рундальского замка.

Смерчи обычно образуются под кучевыми или грозовыми облаками.

Обычно смерчи небольшие и исчезают в течение нескольких минут, не вызывая разрушений, но иногда они могут снести крыши домов или унести теплицы.

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