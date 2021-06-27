Фото ⟩ В Латвии были замечены воздушные смерчи

Очевидец заметил смерч в Ритаусмас Бауского края, а другой - у Рундальского замка.

Смерчи обычно образуются под кучевыми или грозовыми облаками.

Обычно смерчи небольшие и исчезают в течение нескольких минут, не вызывая разрушений, но иногда они могут снести крыши домов или унести теплицы.