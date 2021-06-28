В Риге закрыли один из магазинов Jysk

Он пояснил, что это решение было принято, потому что покупателям доступны рядом несколько других торговых точек Jysk - в торговом центре Domina, в крупнейшем новом магазине Jysk новой концепции, открытом в октябре 2020 года в торговом центре Saga, а также в отремонтированном в прошлом году торговом центре Jysk в ТЦ Maxima на улице А.Сахарова в Риге.

"Всем сотрудникам Jysk, которые работали в магазине в Риге на улице Стирну, предложена работа в других магазинах компании", - подчеркнул Еркин.

Он также отметил, что для обеспечения равномерного охвата и лучшего обслуживания клиентов в рамках новой стратегии развития Jysk продолжит регулярно оценивать существующую сеть магазинов.

В финансовом году, который длился с 1 марта 2019 года по 29 февраля 2020 года, оборот Jysk Linnen'n Furniture составил 24,447 миллиона евро, что на 8% меньше, чем годом ранее, а прибыль компании снизилась на 0,4% - до 1,12 млн евро.