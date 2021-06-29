Газета: Сниженную ставку PVN на овощи и фрукты могут и не продлить

По сравнению с другими странами ЕС, в Латвии одна из самых высоких ставок PVN на продукты питания, за исключением фруктов и овощей, до 2023 года, когда ее снова могут повысить. Неясно, сможет ли ответственное министерство сохранить ставку в 5% для овощей и добиться уменьшения ставки на другие продукты, но есть признаки того, что это вряд ли произойдет, пишет Latvijas avīze.