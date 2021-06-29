Газета: Сниженную ставку PVN на овощи и фрукты могут и не продлить

Никакие аргументы не могут убедить Министерство финансов, которое считает, что перед принятием решения следует рассмотреть более эффективные альтернативы.
Снижение ставки PVN на продукты питания не решает главной проблемы - повышения покупательной способности населения. В заявлении правительства Кришьяниса Кариньша говорится, что одной из задач Министерства земледелия является достижение пониженной ставки в 5% также на свежее мясо, рыбу, молочные продукты и яйца. Поэтому министерство приводит аргументы в пользу положительного влияния на экономику после вступления в силу ставки в 5% PVN на овощи и фрукты с 1 января 2018 года.
Самым сильным козырем является исследование Лиепайского сельскохозяйственного университета, которое подтверждает, что эксперимент оправдал ожидания, а именно: теневая экономика сокращается, крестьяне получают больше денег, покупатели видят на полках магазинов более низкие цены, а у торговцев более высокий оборот в соответствующем сегменте.
Между тем Министерство финансов, которое отвечает за бюджет, с самого начала очень неохотно согласилось снизить ставку на овощи, подчеркивая, что наибольшие выгоды получают торговцы, а это не самый эффективный способ решения социальных проблем.