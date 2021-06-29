Вт, 29.06.2021
Самый большой риск, конечно, в том, что вернется осенняя ситуация, если уровень вакцинации не будет достаточным Янис Кловиньш, председатель ученого совета Латвийского центра биомедицинских исследований
Янис Кловиньш, председатель ученого совета Латвийского центра биомедицинских исследований

Газета: Сниженную ставку PVN на овощи и фрукты могут и не продлить

Иллюстративное фото ФОТО: Publicitātes foto

По сравнению с другими странами ЕС, в Латвии одна из самых высоких ставок PVN на продукты питания, за исключением фруктов и овощей, до 2023 года, когда ее снова могут повысить. Неясно, сможет ли ответственное министерство сохранить ставку в 5% для овощей и добиться уменьшения ставки на другие продукты, но есть признаки того, что это вряд ли произойдет, пишет Latvijas avīze.

Никакие аргументы не могут убедить Министерство финансов, которое считает, что перед принятием решения следует рассмотреть более эффективные альтернативы.

Снижение ставки PVN на продукты питания не решает главной проблемы - повышения покупательной способности населения. В заявлении правительства Кришьяниса Кариньша говорится, что одной из задач Министерства земледелия является достижение пониженной ставки в 5% также на свежее мясо, рыбу, молочные продукты и яйца. Поэтому министерство приводит аргументы в пользу положительного влияния на экономику после вступления в силу ставки в 5% PVN на овощи и фрукты с 1 января 2018 года.

Самым сильным козырем является исследование Лиепайского сельскохозяйственного университета, которое подтверждает, что эксперимент оправдал ожидания, а именно: теневая экономика сокращается, крестьяне получают больше денег, покупатели видят на полках магазинов более низкие цены, а у торговцев более высокий оборот в соответствующем сегменте.

Между тем Министерство финансов, которое отвечает за бюджет, с самого начала очень неохотно согласилось снизить ставку на овощи, подчеркивая, что наибольшие выгоды получают торговцы, а это не самый эффективный способ решения социальных проблем.

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