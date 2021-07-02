"Привитые, чего вы боитесь? Вы в домике, а мы сами за себя". Почему это так не работает

Две главные причины

Во-первых, есть люди, которым действительно противопоказана вакцинация, то есть у них - серьезные медицинские показания, которые запрещают им прививаться. Таких людей немного, точно не 70% популяции (в Латвии хотя бы одной дозой вакцины на данный момент привиты чуть более 30%. - Прим. ред.), и защита для них возможна только в том случае, если все остальные вакцинируются.

"Люди, которые говорят, что "мы не будем вакцинироваться, потому что не будем", они тем самым ставят под угрозу жизнь тех, кому действительно запрещена вакцинация",

- подчеркнула магистр биологических наук Анна Козлова.

Во-вторых, в ситуации, когда есть популяция, в которой часть людей вакцинирована и иммунна, то есть вакцинирована или переболела и имеет иммунитет, и другая, значительная часть, неиммунна - это прямая дорога к развитию и появлению новых штаммов. В таких условиях любой вирус великолепно эволюционирует, в них моментально формируются "суперзаразные" штаммы, то есть штаммы с большей летальностью и штаммы, которые эффективно уходят от имеющегося иммунитета.

"Как в больницах иногда возникают супербактерии, на которые не действуют никакие антибиотики, так и с вирусами - это прямая дорога к выведению супервируса, на который не будет действовать никакая вакцина.

Так мы создаем условия, в которых у вируса все больше возможностей избегать иммунитета и избегать действия вакцины", - поясняет молекулярный генетик.

Наглядный пример

Магистр естественных наук в биологии, сотрудник Латвийского центра биомедицинских исследований Никита Зрелов предоставил очень упрощенный, но наглядный пример того, как остановить распространение инфекции:

модель, где Латвия условно находится сейчас;

модель, куда необходимо стремиться, чтобы вернуться к "доковидной" жизни.

Условный пример на основе актуальных данных. Красные ячейки рядом с любыми - плохо, но рядом с желтыми или зелеными - не особо опасно; красные рядом с белыми - очень плохо, так как белые имеют большую вероятность тоже стать красными. Чем меньше белых - тем меньше возможности у вируса распространяться. ФОТО: Dr. biol. Давид Фридманис (LV BMC)

Условный пример, к чему стремятся в Латвии. Если 70% иммунны и никто ничего не соблюдает - достаточно мало возможностей распространения инфекции и без каких-либо ограничений. ФОТО: Dr. biol. Давид Фридманис (LV BMC)