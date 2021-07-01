Коронавирус в Латвии: в больницах больше "нековидных" больных, страна опустилась до пятого места

Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), сообщила, что из-за уменьшения количества пациентов с Covid-19 наблюдается заметное снижение нагрузки. Однако койки пациентов с Covid-19 заполняют пациенты с другими заболеваниями. Помня об этом, Ципуле рекомендует жителям посещать своих семейных врачей и проводить обследования, чтобы им не приходилось обращаться в больницу за неотложной медицинской помощью из-за пропущенных обследований.

По ее словам, с окончанием чрезвычайной ситуации врачи возвращаются к стандартному порядку госпитализации. NMPD также прекратила предоставлять дополнительные функции, которые выполнялись для поддержки коллег в больницах.

Как сообщил заведующий отделением неотложной медицинской помощи и приема Рижской Восточной клинической университетской больницы Алексей Вишняков, по мере уменьшения количества пациентов с Covid-19 увеличивается количество пациентов с пневмонией, сердечными заболеваниями или летними желудочно-кишечными инфекциями. Поэтому Вишняков не прогнозирует уменьшения количества пациентов в больницах в июле и августе.

Илзе Крейцберга, член правления Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня, напомнила о необходимости пройти вакцинацию от Covid-19. Она подчеркнула, что

за последний месяц не получено ни одного сообщения о Covid-19 среди медицинского персонала. "Это заслуга вакцинации",

- заключила она, добавив, что все должны сохранять бдительность и не расслабляться.

По словам Крейцберги, количество случаев нового штамма "дельта", или индийского штамма, продолжает расти.

Латвия опустилась до пятого места среди стран с самой высокой заболеваемостью Covid-19

С началом новой вспышки Covid-19 в нескольких европейских странах Латвия опустилась на пятое место среди стран Европейского Союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) с самым высоким уровнем заболеваемости Covid-19, свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

На прошлой неделе Латвия была на третьем месте, а на позапрошлой в Латвии был самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 в ЕС.

По оценке ECDC ситуации с 14 по 27 июня, совокупная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии снизилась до 61,86 случая. Выше уровень заболеваемости за две недели был на Кипре, в Португалии, Испании и Ирландии, где ситуация в последнее время ухудшилась.

Самый высокий уровень заболеваемости в настоящее время на Кипре - 179,6 случая на 100 000 населения, а самый низкий - в Румынии, 4,6 случая на 100 000 населения.

По данным ECDC , в Эстонии уровень инфицирования на 100 000 человек снизился до 33,5 случая за последние две недели, а в Литве - до 28,1 случая.

Смертность

В Латвии 14-дневная смертность от Covid-19 снизилась почти вдвое и на конец предыдущей недели составляла 24,6 случая на миллион жителей. Однако в других странах уровень смертности снижался быстрее и по этому показателю Латвия занимает 2-е место среди стран ЕС и ЕЭЗ с самой высокой смертностью третью неделю подряд.

Выше смертность от диагностированного Covid-19 на миллион населения за последние две недели была только в Румынии. Соответствующий показатель составляет 11,8 в Литве и 2,3 в Эстонии.

Кроме того, уже третью неделю подряд Латвия находится в оранжевой зоне предупреждений о поездках ECDC. Две другие страны Балтии также расположены в этой зоне.