Выявлено 40 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 46,9
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 40 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Скончались шесть человек с подтвержденным коронавирусом.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 40 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Скончались шесть человек с подтвержденным коронавирусом.
Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 человек понизился с 50,5 до 46,9 случая. В последний раз кумулятивный показатель был ниже пятидесяти 9 октября прошлого года, когда он составил 49,1 случая.
Всего за минувшие сутки в Латвии было проведено 7598 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,5%. Доля положительных результатов ниже 4% в Латвии наблюдается уже около месяца.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии заболели 137 540 человек, умерли - 2526.