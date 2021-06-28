Выявлено 40 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 46,9

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,

три человека - в возрасте от 70 до 79 лет,

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 человек понизился с 50,5 до 46,9 случая. В последний раз кумулятивный показатель был ниже пятидесяти 9 октября прошлого года, когда он составил 49,1 случая.

Всего за минувшие сутки в Латвии было проведено 7598 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,5%. Доля положительных результатов ниже 4% в Латвии наблюдается уже около месяца.