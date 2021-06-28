Пт, 2.07.2021
Поверьте, это было не спонтанное решение, мы ломали голову и рассматривали все возможные варианты проведения концерта, но сейчас мы просто в тупике… Амината, певица
Амината, певица

Выявлено 40 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 46,9

ФОТО: Zane Bitere/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 40 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Скончались шесть человек с подтвержденным коронавирусом.

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:

  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,
  • три человека - в возрасте от 70 до 79 лет,
  • два человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 человек понизился с 50,5 до 46,9 случая. В последний раз кумулятивный показатель был ниже пятидесяти 9 октября прошлого года, когда он составил 49,1 случая.

Всего за минувшие сутки в Латвии было проведено 7598 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,5%. Доля положительных результатов ниже 4% в Латвии наблюдается уже около месяца.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии заболели 137 540 человек, умерли - 2526.

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