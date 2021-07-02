С 1 июля вступили в силу изменения в сфере налогообложения

С 1 июля 2021 года минимальные обязательные взносы должны вносить также те самозанятые лица, доходы которых меньше 1500 евро в квартал. Самозанятые лица, которые являются работодателями, должны совершать эти взносы как за себя (если не работают где-то в другом месте), так и за своих работников.

Если самозанятое лицо, которое не является одновременно работником, прогнозирует, что его доход от хозяйственной деятельности не достигнет 1500 евро в квартал, то он подает в VID заявление о планируемых доходах в следующем квартале, и тогда минимальные обязательные взносы начисляться не будут и не надо будет их платить. Заявление следует подать в свободной форме в разделе EDS “Sarakste ar VID” – до 15 июля 2021 года за третий квартал 2021 года; до 15 октября 2021 года за четвертый квартал 2021 года.

Изменения для получателей авторского вознаграждения

С 1 июля до 31 декабря 2021 года авторы могут продолжать использовать режим уплаты налога на авторское вознаграждение, не регистрируя хозяйственную деятельность, однако следует учитывать некоторые существенные изменения. Изменились ставки налога – плательщик авторского вознаграждения удерживает налог на авторское вознаграждение по месту выплаты дохода:

до 25 000 евро – 25 %

свыше 25 000 евро – 40 %.

Плательщик авторского вознаграждения перед удержанием налога не применяет условные расходы.

Этот новый порядок уплаты не касается организаций коллективного управления. При получении авторского вознаграждения от организаций коллективного управления, порядок удержания налогов не меняется.

С 1 июля 2021 года получатели авторского вознаграждения, доход которых меньше 1500 евро в квартал, должны вносить минимальные обязательные взносы.

Однако, если получатель авторского вознаграждения, который не является одновременно работником, прогнозирует, что его доходы от полученного авторского вознаграждения не будут достигать 1500 евро в квартал, то он может подать в VID заявление о планируемых доходах в следующем квартале, и тогда минимальные обязательные взносы начисляться не будут и не надо будет их платить.

Заявление следует подать в виде сообщения в свободной форме в разделе EDS “Sarakste ar VID” – до 15 июля 2021 года за третий квартал 2021 года; до 15 октября 2021 года за четвертый квартал 2021 года.

Изменения для плательщиков авторского вознаграждения

Для плательщиков авторского вознаграждения, которые являются организацией коллективного управления, порядок удержания налогов не меняется. В свою очередь те плательщики авторского вознаграждения, которые не являются организацией коллективного управления, с 1 июля 2021 года до 31 декабря 2021 года будут применять к выплачиваемому авторскому вознаграждению новый порядок уплаты и декларирования подоходного налога с населения.

Более подробная информация доступна на веб-сайте VID www.vid.gov.lv в разделе “Es esmu autoratlīdzības izmaksātājs”.

Изменения для плательщиков акцизного налога