Пт, 2.07.2021
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С 1 июля вступили в силу изменения в сфере налогообложения

ФОТО: Publicitātes foto

В конце прошлого года Сейм принял некоторые изменения в различных налоговых правовых актах, часть из которых вступили в силу с 1 июля 2021 года. Они касается работодателей, плательщиков налога на микропредприятия (как владельцев предприятий, так и работников), лиц, ведущих хозяйственную деятельность, получателей и плательщиков авторского вознаграждения, плательщиков акцизного налога. Напоминаем о важнейших изменениях и приглашаем ознакомиться с ними более подробно на веб-сайте Службы государственных доходов (VID) в разделе “Nodokļu izmaiņas 2021”.

Изменения для работодателей

Начиная с 1 июля 2021 года, вводятся минимальные обязательные взносы государственного социального страхования (минимальные обязательные взносы). Если зарплата работника за квартал меньше трех установленных Кабинетом министров минимальных месячных заработных плат (в 2021 году – 500 евро в месяц, соответственно 1500 евро за квартал), то работодатель из собственных средств должен вносить минимальные обязательные взносы от разницы между 1500 евро и задекларированной заработной платой работника (объект обязательных взносов).

Государственное агентство социального страхования рассчитает минимальные обязательные взносы, которые дополнительно должен будет вносить работодатель, и сообщит об этих взносах в Системе электронного декларирования.

Изменения для плательщиков налога на микропредприятие

С 1 июля 2021 года с зарплаты работников плательщика налога на микропредприятие в дальнейшем надо будет платить налог на рабочую силу в общем порядке, а именно, подоходный налог с населения и обязательные взносы государственного социального страхования (VSAOI) в полном размере.

С 1 июля 2021 года минимальные обязательные взносы должны будут вносить и те самозанятые лица, которые выбрали налоговый режим микропредприятия и доходы которых меньше установленной Кабинетом министров минимальной месячной заработной платы 500 евро в месяц или 1500 евро за квартал. Плательщики налога на микропредприятие, которые являются работодателями, должны будут совершать эти взносы как за себя (если не работают где-то в другом месте), так и за своих работников.

Если плательщик налога на микропредприятие, который не является одновременно работником, прогнозирует, что его доход от хозяйственной деятельности в дальнейшем в этом году больше не будет достигать 1500 евро в каждом квартале, то он должен подать в VID заявление о планируемых доходах в следующем квартале, и тогда минимальные обязательные взносы за самозанятое лицо (владельца MUN) начисляться не будут и не надо будет их платить.

Заявление следует подать в свободной форме в разделе EDS “Sarakste ar VID” – до 15 июля 2021 года за третий квартал 2021 года; до 15 октября 2021 года за четвертый квартал 2021 года.

Изменения для работников микропредприятий

С 1 июля 2021 года работники микропредприятий, которые были приняты на работу до 31 декабря 2020 года (и которые не являются владельцами предприятия), могут подать налоговую книжку по своему основному месту работы и применять к доходам необлагаемый минимум, получать налоговые льготы за иждивенцев, а также с 2022 года подавать годовую декларацию о доходах и получать возврат переплаченного подоходного налога с населения.

Изменения для лиц, ведущих хозяйственную деятельность, или для самозанятых лиц

С 1 июля 2021 года самозанятые лица должны делать взносы VSAOI на пенсионное страхование в размере 10 % (вместо прежних 5 %).

Внесение взносов VSAOI для самозанятого лица сохраняется в прежнем порядке:

  • если доход от хозяйственной деятельности за месяц достигает или превышает размер минимальной заработной платы (500 евро), то надо вносить 31,07 % по крайней мере от 500 евро (или от выбранного большего объекта взносов), и 10 % от разницы между фактическими доходами за месяц и 500 евро (или от выбранного большего объекта взносов).
  • если доход не достигает 500 евро в месяц – 10 % от фактических доходов.

С 1 июля 2021 года минимальные обязательные взносы должны вносить также те самозанятые лица, доходы которых меньше 1500 евро в квартал. Самозанятые лица, которые являются работодателями, должны совершать эти взносы как за себя (если не работают где-то в другом месте), так и за своих работников.

Если самозанятое лицо, которое не является одновременно работником, прогнозирует, что его доход от хозяйственной деятельности не достигнет 1500 евро в квартал, то он подает в VID заявление о планируемых доходах в следующем квартале, и тогда минимальные обязательные взносы начисляться не будут и не надо будет их платить. Заявление следует подать в свободной форме в разделе EDS “Sarakste ar VID” – до 15 июля 2021 года за третий квартал 2021 года; до 15 октября 2021 года за четвертый квартал 2021 года.

Изменения для получателей авторского вознаграждения

С 1 июля до 31 декабря 2021 года авторы могут продолжать использовать режим уплаты налога на авторское вознаграждение, не регистрируя хозяйственную деятельность, однако следует учитывать некоторые существенные изменения. Изменились ставки налога – плательщик авторского вознаграждения удерживает налог на авторское вознаграждение по месту выплаты дохода:

  • до 25 000 евро – 25 %
  • свыше 25 000 евро – 40 %.

Плательщик авторского вознаграждения перед удержанием налога не применяет условные расходы.

Этот новый порядок уплаты не касается организаций коллективного управления. При получении авторского вознаграждения от организаций коллективного управления, порядок удержания налогов не меняется.

С 1 июля 2021 года получатели авторского вознаграждения, доход которых меньше 1500 евро в квартал, должны вносить минимальные обязательные взносы.

Однако, если получатель авторского вознаграждения, который не является одновременно работником, прогнозирует, что его доходы от полученного авторского вознаграждения не будут достигать 1500 евро в квартал, то он может подать в VID заявление о планируемых доходах в следующем квартале, и тогда минимальные обязательные взносы начисляться не будут и не надо будет их платить.

Заявление следует подать в виде сообщения в свободной форме в разделе EDS “Sarakste ar VID” – до 15 июля 2021 года за третий квартал 2021 года; до 15 октября 2021 года за четвертый квартал 2021 года.

Изменения для плательщиков авторского вознаграждения

Для плательщиков авторского вознаграждения, которые являются организацией коллективного управления, порядок удержания налогов не меняется. В свою очередь те плательщики авторского вознаграждения, которые не являются организацией коллективного управления, с 1 июля 2021 года до 31 декабря 2021 года будут применять к выплачиваемому авторскому вознаграждению новый порядок уплаты и декларирования подоходного налога с населения.

Более подробная информация доступна на веб-сайте VID www.vid.gov.lv в разделе “Es esmu autoratlīdzības izmaksātājs”.

Изменения для плательщиков акцизного налога

Основные изменения в области акцизного налога затрагивают тех коммерсантов, которые осуществляют или планируют осуществление деятельности с нагретым табаком, жидкостью для электронных сигарет, составными частями для их приготовления и продуктами – заменителями табака (например, никотиновыми подушечками и др.).

С 1 июля 2021 года марками акцизного налога надо будет маркировать используемые в электронных сигаретах жидкости, составные части для их приготовления и продукты – заменители табака, а также нагретый табак.

Лица, 1 июля 2021 года осуществляющие деятельность с используемыми в электронных сигаретах жидкостями, составными частями для их приготовления и продуктами – заменителями табака, а также нагретым табаком, должны по состоянию на 1 июля 2021 года провести инвентаризацию принадлежащих им используемых в электронных сигаретах жидкостей, составных частей для их приготовления и продуктов – заменителей табака, а также нагретого табака, которые не были маркированы марками акцизного налога и за которые акцизный налог был уплачен до 30 июня 2021 года.

Используемые в электронных сигаретах жидкости, составные части для приготовления используемых в электронных сигаретах жидкостей, продукты – заменители табака, а также нагретый табак, которые были переданы для потребления в Латвии до 30 июня 2021 года и которые не были маркированы марками акцизного налога, разрешено реализовать до 31 декабря 2021 года.

Более подробная информация о получении марок акцизного налога, уплате акцизного налога и проведении инвентаризации доступна на веб-сайте VID https://www.vid.gov.lv/ru в разделе “Akcīzes nodoklis”.

Полезная информация

Чтобы разъяснить, как именно эти изменения повлияют на предпринимателей и разные группы населения, VID провел несколько онлайн семинаров об изменениях в налоговых нормативных актах в 2021 году. Все они, а также презентации семинаров и ответы на заданные во время семинара вопросы доступны на веб-сайте VID www.vid.gov.lv в разделе “Nodokļu izmaiņas 2021”.

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