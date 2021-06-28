Выявлено 60 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 45,6

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 45,6 случая, за последние 24 часа этот показатель незначительно снизился.

Всего в пятницу в Латвии сделано 9545 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,6%.

Оба этих показателя в настоящее время позволяют Латвии войти в список "зеленых стран" Европейского Союза (ЕС), что означает меньшие ограничения на передвижение. В этот список входят страны с кумулятивным показателем заболеваемости менее 75 случаев и удельным весом положительных результатов менее 1%, в то время как если показатель положительных результатов составляет от 1% до 4%, кумулятивная заболеваемость должна быть ниже 50 случаев.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был подтвержден у 137 600 человек. За последние 14 дней в Латвии выявлено 864 случая заражения "Covid-19".

Всего в Латвии умерло 2526 человек, заразившихся Covid-19.

Число госпитализированных пациентов с Covid-19 упало ниже 100.

Вчера было госпитализировано пять пациентов с Covid-19, 21 пациент был выписан из больниц, таким образом, в настоящее время в больницах проходят лечение 97 пациентов с Covid-19.

По данным Национальной службы здравоохранения, из пациентов с Covid-19, которые в настоящее время находятся в больницах, у 80 течение заболевание характеризуется средней тяжестью, у 17 болезнь протекает тяжело.