Очень вкусный музей: после реконструкции возобновляет работу музей шоколада Laima. Нас ждут новинки!

В музее шоколада Laima полностью обновлен первый зал, посвященный историческим свидетельствам о бренде и его развитию за более чем 150 лет. В ходе реконструкции обновлены также самые старые экспозиции, доступен аудиогид для более полного посещения музея. Расширено предложение мастерских - к классическому мастер-классу по изготовлению шоколадных конфет добавлена новая "Мастерская росписи лакомств" - по глазированию, росписи, декорированию зефира и печенья.