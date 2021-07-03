Очень вкусный музей: после реконструкции возобновляет работу музей шоколада Laima. Нас ждут новинки!

В музее шоколада Laima полностью обновлен первый зал, посвященный историческим свидетельствам о бренде и его развитию за более чем 150 лет. В ходе реконструкции обновлены также самые старые экспозиции, доступен аудиогид для более полного посещения музея. Расширено предложение мастерских - к классическому мастер-классу по изготовлению шоколадных конфет добавлена новая "Мастерская росписи лакомств" - по глазированию, росписи, декорированию зефира и печенья.
Оборот группы Orkla Latvija в 2019 году составил 85,21 миллиона евро, что на 3,7% больше, чем годом ранее, а прибыль группы снизилась на 3,2% и составила 2,807 миллиона евро. В группу Orkla Latvija входят Orkla Biscuit Production, SIA Saldumu tirdzniecība и SIA Latfood Agro.
В Латвии Orkla представляет и развивает бренды Laima, Selga, Staburadze, Ādažu Čipsi, Pedro, Spilva, Gutta, Everest, Latplanta и т.д. Предприятие входит в норвежский концерн Orkla.