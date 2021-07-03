TV3: в Латвии резко выросли цены на древесину

"Все очень плохо", "сложно", "все с деревом в ​​следующем году", "забудь!". Такие комментарии можно прочитать в социальных сетях, узнавая, как в последнее время люди сталкиваются с доступностью строительных материалов и ценами на них, сообщает передача.

Особенно резко увеличились цены на древесину. Несмотря на это, по вечерам в магазине Depo большая активность. Парковка почти заполнена. Так в чем же причина такого роста цен?

Представители магазина Depo отмечают, что в Латвии нет значительного спроса на древесину. Проблема в том, что ее просто меньше. Высокий спрос есть прямо за пределами нашей страны, и производители экспортируют материалы.

В нормальной ситуации в Латвии спрос на древесину немного увеличился бы, но сейчас, к сожалению, наблюдается снижение объемов продаж в кубических метрах, квадратных метрах, потому что производители не хотят обеспечивать потребности латвийского рынка даже в том объеме, который был в прошлом году.

Вся индустрия потрясена.

Армандс Либиетис, руководитель действующего в Екабпилсском крае производителя деревянных паллетов DLLA, характеризует ситуацию с ценами как хаос. "В 1990-е годы российский рубль, как мне кажется, обесценивался медленнее, чем нынешние цены на лес", - сказал он в программе.

"Два месяца назад я купил пиломатериалы. Я потратил, скажем, 100 евро. Я изготовил свои паллеты, продал их, выписал "счет-фактуру", как будто я заработал 100 евро. Я получил деньги вчера. В настоящее время я не могу купить за эти деньги сырье для следующей партии. Тогда у меня возникает вопрос - заработал я или не заработал", - говорит Либиетис.

Кристапс Клаус, исполнительный директор Федерации лесной промышленности Латвии, отмечает, что то, что сейчас наблюдается в Латвии, заметно и в остальном мире.

Грубо говоря, в Европе цены выросли вдвое, а в США - даже в 4 раза. Виноваты и забастовки финского отраслевого профсоюза, и неопределенность, связанная с Covid-19, весной покупатели отказывались принимать товар, а производители соответственно сокращали производство.

"Например, доски для террасы, заборы и все остальное, что вы можете сделать самостоятельно дома, спрос на них резко вырос, что не могли удовлетворить производители, а логистика не могла развести по миру. Если человек может не строить и не покупать, я рекомендую этого не делать. В следующем году будут гораздо более приятные цены", - прогнозирует Клаус.

Для некоторых продуктов пик может даже не быть достигнут. Клаус прогнозирует, что осенью рынок начнет стабилизироваться. Пока нельзя сказать, будет ли это происходить постепенно или очень резко, сообщает TV3.