В Сети широко разошелся пост об уволенной из Минэкономики уборщице: что случилось?

Уборщица Минэкономики считает, что ее уволили именно из-за налоговой реформы. Ее работодатель ООО Marivo это отрицает, подчеркивая, что работница была уволена на испытательном сроке, поскольку не подходила для этой работы.

Пост в Facebook об увольнении этой девушки, работавшей неполный рабочий день, вызвал большой резонанс.

Как пояснила начальник отдела по связям с общественностью Минэкономики Эвита Урпена, уборщиц в штате Минэкономики нет. Министерство уборку помещений передает на аутсорсинг.

"После процедуры закупки в августе 2020 года Министерство экономики заключило договор с ООО Marivo об уборке помещений и прилегающей территории здания на улице Бривибас, 55", - рассказала Урпена.

Общая цена договора с НДС - 168 069 евро, срок - 18 месяцев.