Пн, 5.07.2021
Оборудование очень тяжелое, и параллельно с этим часто приходится нести обратно не только его, но и самого пациента помощник врача "Скорой помощи" о столбиках, мешающих работе
помощник врача "Скорой помощи" о столбиках, мешающих работе

В Сети широко разошелся пост об уволенной из Минэкономики уборщице: что случилось?

ФОТО: Natali _ Mis/Shutterstock

Несмотря на критику и обвинения в неопределенности, 1 июля вступила в силу налоговая реформа, вводящая обязательные минимальные социальные взносы. Хотя авторы законопроекта и правительство подчеркивают, что это делается для защиты работников, в реальности работники, занятые неполный рабочий день, стали невыгодными для предпринимателей, пишет Diena.

Уборщица Минэкономики считает, что ее уволили именно из-за налоговой реформы. Ее работодатель ООО Marivo это отрицает, подчеркивая, что работница была уволена на испытательном сроке, поскольку не подходила для этой работы.

Пост в Facebook об увольнении этой девушки, работавшей неполный рабочий день, вызвал большой резонанс.

Как пояснила начальник отдела по связям с общественностью Минэкономики Эвита Урпена, уборщиц в штате Минэкономики нет. Министерство уборку помещений передает на аутсорсинг.

"После процедуры закупки в августе 2020 года Министерство экономики заключило договор с ООО Marivo об уборке помещений и прилегающей территории здания на улице Бривибас, 55", - рассказала Урпена.

Общая цена договора с НДС - 168 069 евро, срок - 18 месяцев.

В ООО Marivo подчеркнули, что информация об увольнении не соответствует действительности, поскольку "работник был уволен из-за непрохождения испытательного срока".

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