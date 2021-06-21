Какие изменения в сфере налогов вступили в силу с 1 июля?

Изменения для работодателей

Начиная с 1 июля 2021 года введены минимальные обязательные выплаты государственного социального страхования (минимальные обязательные выплаты). Если зарплата работника за квартал меньше трех установленных Кабинетом министров месячных зарплат (в 2021 году - 500 евро в месяц, соответственно, 1500 евро за квартал), то работодатель должен из своих средств осуществить выплату разницы минимальной социальной выплаты между 1500 евро и декларированной зарплатой работника (объекта обязательных выплат).

Государственное агентство социального страхования подсчитает минимальные обязательные выплаты, которые необходимо осуществить работодателям, и сообщит об этих выплатах в системе электронного декларирования.

Изменения для плательщиков налога с микропредприятий

С 1 июля 2021 года из заработной платы плательщика налога с микропредприятий в будущем должны уплачиваться налоги на рабочую силу в общем порядке, а именно подоходный налог и взносы обязательного государственного социального страхования (VSAOI) в полном объеме.

С 1 июля 2021 года обязательные минимальные выплаты необходимо осуществлять и тем самозанятым, которые выбрали режим налога с микропредприятий и доходы которых меньше установленной Кабинетом министров минимальной зарплаты в 500 евро в месяц, или 1500 евро за квартал. Плательщики налога с микропредприятий, являющиеся работодателями, должны вносить эти выплаты как за себя (если не работают в другом месте), так и за своих работников.

Если плательщик налога с микропредприятий, который не является работополучателем, прогнозирует, что его доходы от хозяйственной деятельности в этом году больше не достигнут 1500 евро за квартал, он должен подать в СГД заявление о планируемых в следующем квартале доходах, и тогда обязательные минимальные выплаты за самозанятого (владельца MUN) не будут подсчитаны и платить их также не нужно будет.

Заявление необходимо подавать в свободной форме в разделе EDS "Переписка с СГД" - до 15 июня 2021 года за третий квартал года, до 15 октября - за четвертый квартал.

Изменения для работников микропредприятий

С 1 июля 2021 года работники микропредприятий, принятые на работу до 31 декабря 2020 года (и не являющиеся владельцами предприятия), могут подавать налоговую книжку на своем основном месте, применять к доходам необлагаемый минимум и получать послабления за находящихся под их опекой лиц, а также с 2022 года подавать годовую декларацию о доходах и получать переплаченный подоходный налог.

Изменения для ведущих хозяйственную деятельность или самозанятых

С 1 июля 2021 года самозанятые люди должны будут делать взносы пенсионного страхования VSAOI в размере 10% вместо нынешних 5%.

Порядок подачи VSAOI сохраняется в прежнем виде:

если доход в месяц от хозяйственной деятельности достигает или превышает размер минимальной зарплаты (500 евро), то нужно делать взнос в размере 31,07% от минимум 500 евро (или выбранного большего объекта выплаты) и 10% от разницы между фактическими доходами в месяц и 500 евро (или выбранного большего объекта выплаты).

если доходы не достигают 500 евро в месяц - 10% от фактических доходов.