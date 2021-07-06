В розыгрыше чековой лотереи можно выиграть специальные призы за услуги по питанию и гостиничных услуг

Лето – время местного сезонного туризма, когда люди заселяются в гостевые дома, гостиницы и кемпинги, а также едят вне дома. Именно в этих отраслях предпринимательской деятельности нередко наблюдаются повышенные риски теневой экономики по сравнению с другими.. Поэтому они были выбраны в качестве тематических отраслей для третьего квартала этого года – с июля по сентябрь.

Это значит, что в июле, августе и сентябре предлагаем жителям особое внимание обращать на то, выдают ли подтверждающий сделку документ после оплаты ночлега, например, в кемпинге, гостинице или гостевом доме. А также приглашаем жителей убедиться, были ли выданы чек, квитанция или счет за доставку еды, обед в кафе или ресторане. Регистрируя оправдательные документы этих отраслей в рамках чековой лотереи, можно будет в течение трех месяцев выигрывать денежные призы стоимостью 500 евро.

Выбранные VID тематические отрасли публикуются на веб-сайте чековой лотереи https://cekuloterija.lv/nozares. Там же можно узнать, как удостовериться в том, соответствует ли оправдательный документ тематическому кварталу.

При выборе тематических отраслей учитывается имеющаяся в распоряжении VID информация, например, количество зарегистрированных электронных кассовых аппаратов, удельный вес не задекларированной оплаты труда, удельный вес рискованных предприятий в отрасли и др. Оцениваются также факторы внешней среды, например, актуальность отрасли во время тематического квартала.

Участники лотереи каждый месяц могут претендовать на 35 денежных призов стоимостью 100 евро, три выигрыша стоимостью 5 000 евро и один выигрыш в размере 10 000 евро, и каждый месяц три денежных приза стоимостью 500 евро будут разыгрываться только среди чеков отрасли. Ежемесячно разыгрываются не только денежные призы, но и разные призы, подготовленные участниками Программы углубленного сотрудничества.

Принять участие в чековой лотерее может каждый, зарегистрировав на веб-сайте www.cekuloterija.lv чек, квитанцию, билет или оплаченный при посредничестве интернет-банка счет, выданный за покупки в интернете, стоимостью по крайней мере 5 евро. Подтверждающий сделку документ должен быть выдан за товары или услуги, полученные от зарегистрированного в Латвии налогоплательщика. Более подробная информация доступна на веб-сайте www.cekuloterija.lv. В случае вопросов и непонятных моментов просим позвонить по телефону 67120011 или написать на адрес электронной почты: cekuloterija@vid.gov.lv.