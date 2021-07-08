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С 2020 года на латвийском рынке работает сервис KoronaPay, позволяющий быстро, удобно и выгодно отправлять деньги из Латвии в Россию, Беларусь, Украину, Узбекистан, Кыргызстан и еще несколько десятков стран.

Прежде всего, у KoronaPay есть ряд важных преимуществ:

· Полное отсутствие комиссии за переводы из Европы (0%).

· Выгодный курс конвертации благодаря минимальной курсовой наценке системы.

· Моментальная обработка операций.

· Переводы на сумму до 1000 евро за шесть месяцев без подтверждения личности.

Чтобы перевести деньги из Латвии, вам нужен лишь смартфон с местным номером телефона (+371), а дальше все просто.

1. Скачайте приложение KoronaPay в App Store или Google Play.

2. В приложении введите свой номер телефона и одноразовый пароль, который вам пришлют на этот номер.

3. Выберите страну получения и способ перевода.

В зависимости от страны получить деньги можно по-разному. Варианты включают: прямое зачисление на карточный счет получателя (этот вариант доступен для денежных переводов из Латвии в Россию и Украину) или перевод наличными. Если выбрана вторая опция, получатель может забрать наличные в удобном для него пункте выдачи, а в некоторых странах – еще и зачислить денежные средства себе на карту.

4. Укажите сумму и валюту перевода и способ оплаты. Латышские пользователи KoronaPay могут оплатить переводы за границу дебетовой или кредитной картой VISA, Mastercard или Maestro европейского банка, через систему онлайн-платежей Trustly или банковским переводом.

5. Введите (или выберите из списка контактов вашего устройства) данные получателя: номер телефона, имя, фамилию. При прямом переводе на карту – также ее номер.

6. Введите информацию о себе (имя, дату рождения, адрес).

Пункты 6 и 7 актуальны только первый раз: впоследствии эти поля будут заполняться автоматически.

7. В конце система предложит проверить и, если нужно, отредактировать введенные данные, после чего следует оплатить перевод выбранным ранее способом (пункт 4). Вы увидите на экране приложения уникальный номер транзакции: передайте его получателю, если тот забирает наличные в пункте обслуживания.

Готово!

Теперь вы знаете, как перевести деньги из Латвии с минимальными затратами времени и без комиссии. Скачайте приложение в App Store или Google Play и начните пользоваться преимуществами KoronaPay прямо сейчас!