Международные денежные переводы из Латвии: пошаговая инструкция
С 2020 года на латвийском рынке работает сервис KoronaPay, позволяющий быстро, удобно и выгодно отправлять деньги из Латвии в Россию, Беларусь, Украину, Узбекистан, Кыргызстан и еще несколько десятков стран.
Прежде всего, у KoronaPay есть ряд важных преимуществ:
· Полное отсутствие комиссии за переводы из Европы (0%).
· Выгодный курс конвертации благодаря минимальной курсовой наценке системы.
· Моментальная обработка операций.
· Переводы на сумму до 1000 евро за шесть месяцев без подтверждения личности.
Чтобы перевести деньги из Латвии, вам нужен лишь смартфон с местным номером телефона (+371), а дальше все просто.
1. Скачайте приложение KoronaPay в App Store или Google Play.
2. В приложении введите свой номер телефона и одноразовый пароль, который вам пришлют на этот номер.
3. Выберите страну получения и способ перевода.
В зависимости от страны получить деньги можно по-разному. Варианты включают: прямое зачисление на карточный счет получателя (этот вариант доступен для денежных переводов из Латвии в Россию и Украину) или перевод наличными. Если выбрана вторая опция, получатель может забрать наличные в удобном для него пункте выдачи, а в некоторых странах – еще и зачислить денежные средства себе на карту.
4. Укажите сумму и валюту перевода и способ оплаты. Латышские пользователи KoronaPay могут оплатить переводы за границу дебетовой или кредитной картой VISA, Mastercard или Maestro европейского банка, через систему онлайн-платежей Trustly или банковским переводом.
5. Введите (или выберите из списка контактов вашего устройства) данные получателя: номер телефона, имя, фамилию. При прямом переводе на карту – также ее номер.
6. Введите информацию о себе (имя, дату рождения, адрес).
Пункты 6 и 7 актуальны только первый раз: впоследствии эти поля будут заполняться автоматически.
7. В конце система предложит проверить и, если нужно, отредактировать введенные данные, после чего следует оплатить перевод выбранным ранее способом (пункт 4). Вы увидите на экране приложения уникальный номер транзакции: передайте его получателю, если тот забирает наличные в пункте обслуживания.
Готово!
Теперь вы знаете, как перевести деньги из Латвии с минимальными затратами времени и без комиссии. Скачайте приложение в App Store или Google Play и начните пользоваться преимуществами KoronaPay прямо сейчас!
Услуга предоставляется KoronaPay Europe Limited, лицензия EMI № 115.1.3.30, выдана Центральным Банком Кипра, регистрационный номер компании HE 375955. Полные условия обслуживания на сайте koronapay.com