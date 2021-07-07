В Венгрии оштрафовали книжный магазин за продажу немаркированных книг про ЛГБТ; иллюстратор - из Латвии

Laurenss Šimels @lawrenceschimel un Elīna Brasliņa radījuši divas grāmatas pašiem mazākajiem – “Rīta agrumā” un “Laiks gulēt iet”, kas paver skatu uz to, cik dažādas var būt ģimenes. Abas grāmatas atdzejojusi @inga_gaile . grāmatas jau veikalos. Arī https://t.co/aLyJWlB0yL pic.twitter.com/DgbMoQ5G0i — Apgāds Mansards (@mansards_apg) November 29, 2018

Книги, изданные американо-испанским писателем Лоренсом Шимелом и латвийским иллюстратором Элиной Браслиней, следует особо маркировать в Венгрии, поскольку они "не представляют собой нормальные семьи", - сказал во вторник, 6 июля, в беседе с телеканалом Hir TV глава администрации Пештского района Рихард Тарнай.

Поэтому муниципалитет наложил на книжный магазин штраф в размере 250 000 форинтов (700 евро).

Не было наложено никаких штрафов в связи с недавним принятием венгерским парламентом закона о борьбе с педофилией, который вызвал весьма неоднозначные оценки в Европейском союзе (ЕС) и который Брюссель рассматривает как дискриминацию так называемых ЛГБТИ (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и интерсексуалы).

Дело против книжного магазина было возбуждено еще до принятия этого закона на основании уже действующих норм, которые содержал закон о недобросовестной конкуренции.

Согласно закону, торговцы должны специально маркировать товары, которые не соответствуют ценностям, определенным в Конституции Венгрии.

В Основном законе Венгрии, принятом в 2011 году, говорится, что семья состоит из матери, отца и ребенка.

Однако книги "Пора идти спать" и "Раннее утро", предназначенные для "самых маленьких", как написано на сайте книжного магазина Jāņa Rozes, "открывают новый взгляд на то, какими могут быть разные семьи".

Они рассказывают о мальчике с "двумя мамами" и девочке с "двумя папами".