В Венгрии оштрафовали книжный магазин за продажу немаркированных книг про ЛГБТ; иллюстратор - из Латвии

Книги, изданные американо-испанским писателем Лоренсом Шимелом и латвийским иллюстратором Элиной Браслиней, следует особо маркировать в Венгрии, поскольку они "не представляют собой нормальные семьи", - сказал во вторник, 6 июля, в беседе с телеканалом Hir TV глава администрации Пештского района Рихард Тарнай.
Поэтому муниципалитет наложил на книжный магазин штраф в размере 250 000 форинтов (700 евро).
Не было наложено никаких штрафов в связи с недавним принятием венгерским парламентом закона о борьбе с педофилией, который вызвал весьма неоднозначные оценки в Европейском союзе (ЕС) и который Брюссель рассматривает как дискриминацию так называемых ЛГБТИ (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и интерсексуалы).
Дело против книжного магазина было возбуждено еще до принятия этого закона на основании уже действующих норм, которые содержал закон о недобросовестной конкуренции.
Согласно закону, торговцы должны специально маркировать товары, которые не соответствуют ценностям, определенным в Конституции Венгрии.
В Основном законе Венгрии, принятом в 2011 году, говорится, что семья состоит из матери, отца и ребенка.
Однако книги "Пора идти спать" и "Раннее утро", предназначенные для "самых маленьких", как написано на сайте книжного магазина Jāņa Rozes, "открывают новый взгляд на то, какими могут быть разные семьи".
Они рассказывают о мальчике с "двумя мамами" и девочке с "двумя папами".
Однако новый закон, который вступит в силу в четверг, 8 июля, среди прочего запрещает несовершеннолетним доступ к книгам, изображающим однополые отношения как нормальные.