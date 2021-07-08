Глава Автотранспортной дирекции: в жаркую погоду люди не хотят носить маски в транспорте

Даже если пассажир садится в маске, то часто через некоторое время она "соскальзывает" на подбородок или "проскальзывает" в сумку, - сказал глава ATD, отметив, что жаркая погода затрудняет выполнение этого условия.

При этом он подчеркнул, что это нарушение. "Конечно, водители делают выговор. Были ситуации, когда также вызывали полицию, и путь не продолжался до тех пор, пока не была надета маска", - сказал Годиньш.

По его словам, часто возникает цепная реакция - если это делает один пассажир, другие пассажиры ругают его, но если маски не используются несколькими пассажирами, то возникают риски контролировать это.

"Мы призываем к соблюдению требований, потому что для нас важно, чтобы общественный транспорт курсировал", - сказал глава ATD.