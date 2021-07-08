Чт, 8.07.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Глава Автотранспортной дирекции: в жаркую погоду люди не хотят носить маски в транспорте

ФОТО: LETA

С наступлением жаркой погоды в общественном транспорте становится все труднее обеспечить использование масок для ограничения пандемии, сказал Кристианс Годиньш, председатель правления Автотранспортной дирекции (ATD) в интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma, сообщает LETA.

Даже если пассажир садится в маске, то часто через некоторое время она "соскальзывает" на подбородок или "проскальзывает" в сумку, - сказал глава ATD, отметив, что жаркая погода затрудняет выполнение этого условия.

При этом он подчеркнул, что это нарушение. "Конечно, водители делают выговор. Были ситуации, когда также вызывали полицию, и путь не продолжался до тех пор, пока не была надета маска", - сказал Годиньш.

По его словам, часто возникает цепная реакция - если это делает один пассажир, другие пассажиры ругают его, но если маски не используются несколькими пассажирами, то возникают риски контролировать это.

"Мы призываем к соблюдению требований, потому что для нас важно, чтобы общественный транспорт курсировал", - сказал глава ATD.

Он также проинформировал, что сейчас снижение максимального числа пассажиров в общественном транспорте составляет 80% от его вместимости - проблем с соблюдением ограничений нет. При заполняемости общественного транспорта на 50% люди часто пропускали свой транспорт, что вызывало недовольство.

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