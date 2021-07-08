Чт, 8.07.2021
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Томас Реш, социолог-экономист
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Выпускники по всей Латвии уже четвертый раз получат Стипендию столетия

ФОТО: Пресс-фото

Масштабный проект Стипендии столетия для выпускников средних школ Латвии был открыт в преддверии столетия Латвии. Ежегодно стипендию получают самые яркие выпускники латвийских средних учебных заведений, проявившие себя не только достижениями в учебе, но и активной общественной работой, участием в художественной самодеятельности и спортивных мероприятиях, а также вкладом в развитие учебного заведения.

В этом году у каждого латвийского среднего учебного заведения также была возможность выдвинуть на соискание Стипендии столетия Латвии одного выпускника этого учебного года. Разовую стипендию в размере 500 евро в этом году получат 342 выпускника школ по всей Латвии.

С помощью Стипендии столетия уже четвертый год мы узнаем о молодых людях, которые благодаря своим знаниям и навыкам, целеустремленности и творческому началу настойчиво продолжают путь к своим целям в образовании и карьере. Несмотря на вызовы, с которыми в прошлом году были сопряжены учебный процесс и внешкольные занятия, вложенный труд и способность адаптироваться и находить решения всегда приводят к успеху.

Достижения молодых людей были оценены по достоинству, и эта предоставленная государством финансовая поддержка послужит им отправной точкой для дальнейших достижений в жизни. В свою очередь профессиональные достижения специалистов будут делать Латвию все более конкурентоспособной.

Согласно положению о стипендии, эту стипендию может получить один ученик выпускного класса каждого латвийского среднего учебного заведения. Соискателей на получение стипендии 2020/2021 учебного года учебные заведения выдвинули до 21 мая этого года. Стипендии будут выплачены до 31 июля.

Программу стипендиальной поддержки реализуют Министерство финансов, Министерство образования и науки и VAS Latvijas Loto. Поддержка отличников в размере 500 евро стала возможна благодаря жителям Латвии, которые участвовали в лотерее Simtgades loterija, организованной VAS Latvijas Loto. Программу планируется продолжать и в последующие годы.

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