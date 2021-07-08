Выпускники по всей Латвии уже четвертый раз получат Стипендию столетия

В этом году у каждого латвийского среднего учебного заведения также была возможность выдвинуть на соискание Стипендии столетия Латвии одного выпускника этого учебного года. Разовую стипендию в размере 500 евро в этом году получат 342 выпускника школ по всей Латвии.

С помощью Стипендии столетия уже четвертый год мы узнаем о молодых людях, которые благодаря своим знаниям и навыкам, целеустремленности и творческому началу настойчиво продолжают путь к своим целям в образовании и карьере. Несмотря на вызовы, с которыми в прошлом году были сопряжены учебный процесс и внешкольные занятия, вложенный труд и способность адаптироваться и находить решения всегда приводят к успеху.

Достижения молодых людей были оценены по достоинству, и эта предоставленная государством финансовая поддержка послужит им отправной точкой для дальнейших достижений в жизни. В свою очередь профессиональные достижения специалистов будут делать Латвию все более конкурентоспособной.

Согласно положению о стипендии, эту стипендию может получить один ученик выпускного класса каждого латвийского среднего учебного заведения. Соискателей на получение стипендии 2020/2021 учебного года учебные заведения выдвинули до 21 мая этого года. Стипендии будут выплачены до 31 июля.