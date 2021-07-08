Чт, 8.07.2021
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Александра Мерзликина о Матисе Кивлениексе
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Молодой человек напал на сотрудницу полиции и ранил ее

Иллюстративное фото ФОТО: LETA

Прошлой ночью в Валмиерском крае молодой человек напал на сотрудницу Государственной полиции (VP), которая выполнял свои обязанности, и ранил ее, сообщает старший специалист Управления VP Видземского края Зане Васкане.

Вчера вечером, 7 июля, около 2 часов ночи в Государственную полицию поступила информация о том, что в Валмиерском крае, в городе Седа, молодые люди употребляли алкоголь и шумели, нарушая ночной покой местных жителей.

По словам Васкане, полиция прибыла на указанное место и застала молодых людей. Сотрудница полиции вышла из служебной машины и пошла к молодым людям, чтобы поговорить. Далее она заметила, один из молодых людей начал целенаправленно бежать к ней и повалил ее на землю. В результате сотрудница полиции получила травмы и поехала в медицинское учреждение.

Васкане подчеркнула, что нападение произошло при исполнении служебных обязанностей и что сотрудница полиции была одет в форму, поэтому нападавший знал, что перед ним находится представитель полиции.

Задержан молодой человек 2004 года рождения. По словам Васкане, в полиции возбуждено уголовное дело и ведется следствие.

Государственная полиция напоминает, что сопротивление или умышленное нападение на представителей власти или другое государственное должностное лицо при исполнении своих обязанностей влечет за собой уголовную ответственность и штраф, а также лишение свободы.

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