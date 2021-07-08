Пт, 9.07.2021
Хотя сейчас статистика случаев незаконного пересечения границы Латвии сохраняется в пределах прежних тенденций, нужно быть готовыми к тому, что ситуация может резко измениться, особенно на латвийско-белорусской границе. Мария Голубева, министр внутренних дел
Мария Голубева, министр внутренних дел

Разыскивается мужчина, которого подозревают в изнасиловании: вот его фоторобот

ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция просит посмотреть на фоторобот данного мужчины и сообщить о его местонахождении.

Изображенный мужчина подозревается в совершении сексуальных действий против воли женщины. Сообщается, что преступление произошло вчера, 7 июля, около 23:20 на берегу моря в Павилосте.

ФОТО: Госполиция

Возраст разыскиваемого - 17-22 года, рост 180 см, худощавого телосложения, загорелый, заметно узкие губы, скошен передний зуб, светло-каштановые волосы, коротко выстриженные виски, был одет в красные шорты до колена. Возможны пятна от подошвы на груди, которые он получил в ходе сопротивления жертвы. Также могут быть укусы на руках.

Если кто-то узнает данного мужчину или знает его местонахождение, позвоните в полицию по номеру 110.

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