Разыскивается мужчина, которого подозревают в изнасиловании: вот его фоторобот

Изображенный мужчина подозревается в совершении сексуальных действий против воли женщины. Сообщается, что преступление произошло вчера, 7 июля, около 23:20 на берегу моря в Павилосте.

Возраст разыскиваемого - 17-22 года, рост 180 см, худощавого телосложения, загорелый, заметно узкие губы, скошен передний зуб, светло-каштановые волосы, коротко выстриженные виски, был одет в красные шорты до колена. Возможны пятна от подошвы на груди, которые он получил в ходе сопротивления жертвы. Также могут быть укусы на руках.