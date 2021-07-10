Британские военнослужащие: авианосец Queen Elizabeth преследовала российская подводная лодка

Это произошло в восточной части Средиземного моря через четыре дня после того, как российская армия, по данным Минобороны, 23 июня открыла предупредительный огонь по британскому эсминцу HMS Defender.

"Мы противодействуем российской активности не в опасной или агрессивной манере; у нас есть просто другая сторона, которая действует здесь в определенном морском и воздушном пространстве", - заявил командир авианосной ударной группы, коммодор Королевского военно-морского флота Великобритании Стив Мурхаус.

В свою очередь командир звена британских истребителей F-35 на авианосце капитан Джеймс Блэкмор сказал, что британские и российские самолеты ранее оказывались в пределах видимости друг друга.

"Это как игра в "кошки-мышки", это то, чего мы ожидали в этом регионе мира. И как вы можете представить, это первый раз, когда F-35 действуют в Восточном Средиземноморье", - сказал он.