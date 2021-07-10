Сб, 10.07.2021
Хотя сейчас статистика случаев незаконного пересечения границы Латвии сохраняется в пределах прежних тенденций, нужно быть готовыми к тому, что ситуация может резко измениться, особенно на латвийско-белорусской границе. Мария Голубева, министр внутренних дел
Мария Голубева, министр внутренних дел
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Британские военнослужащие: авианосец Queen Elizabeth преследовала российская подводная лодка

ФОТО: Reuters/ScanPix

Британская армия, по данным издания Telegraph, раскрыла, что за авианосцем Queen Elizabeth следовала российская подводная лодка. Для поиска подлодки в воздух поднялись два вертолета, один из которых сбросил в воду гидроакустический буй.

Это произошло в восточной части Средиземного моря через четыре дня после того, как российская армия, по данным Минобороны, 23 июня открыла предупредительный огонь по британскому эсминцу HMS Defender.

"Мы противодействуем российской активности не в опасной или агрессивной манере; у нас есть просто другая сторона, которая действует здесь в определенном морском и воздушном пространстве", - заявил командир авианосной ударной группы, коммодор Королевского военно-морского флота Великобритании Стив Мурхаус.

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В свою очередь командир звена британских истребителей F-35 на авианосце капитан Джеймс Блэкмор сказал, что британские и российские самолеты ранее оказывались в пределах видимости друг друга.

"Это как игра в "кошки-мышки", это то, чего мы ожидали в этом регионе мира. И как вы можете представить, это первый раз, когда F-35 действуют в Восточном Средиземноморье", - сказал он.

"Так что, конечно, Россия хочет взглянуть... какие у нас авианосцы", - отметил капитан.

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