Упрощены некоторые е-услуги VID для предпринимателей

До сих пор заявление для получения или перерегистрации разрешения/справки надо было заполнить вручную и в Системе электронного декларирования (EDS) подать вместе с другими документами в качестве приложения. Сейчас получить или перерегистрировать разрешения/справки можно, заполнив электронный бланк. Электронный бланк существенно упрощает получение е-услуги.

Предпринимателей, для вида деятельности которых необходимы справка или разрешение, приглашают использовать новые, структурированные документы – разрешение на разовые действия с акцизными товарами, разрешение на перемещение или реализацию остатков нефтепродуктов и справку на приобретение нефтепродуктов для использования для химической обработки кокса. Дополнительную информацию можно найти на сайте VID – в разделе “Speciālās atļaujas (licences) – izsniegšana un pārreģistrācija”.