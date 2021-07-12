Пн, 12.07.2021
Мы должны продолжать работать и, конечно, мы не можем опускать руки, но так быстро восстановиться мы тоже не можем. Олита Ставус, руководитель структурного подразделения христианской общины Zilais Krusts
Олита Ставус, руководитель структурного подразделения христианской общины Zilais Krusts
Контент-маркетинг

Упрощены некоторые е-услуги VID для предпринимателей

ФОТО: Пресс-фото

Служба государственных доходов (VID) продолжает упрощать процесс получения электронных услуг. В дальнейшем разрешения на перемещение или реализацию нефтепродуктов, разрешения на разовые действия с акцизными товарами и справки на приобретение нефтепродуктов для использования для химической обработки кокса также можно будет получить, заполнив электронный бланк.

До сих пор заявление для получения или перерегистрации разрешения/справки надо было заполнить вручную и в Системе электронного декларирования (EDS) подать вместе с другими документами в качестве приложения. Сейчас получить или перерегистрировать разрешения/справки можно, заполнив электронный бланк. Электронный бланк существенно упрощает получение е-услуги.

Предпринимателей, для вида деятельности которых необходимы справка или разрешение, приглашают использовать новые, структурированные документы – разрешение на разовые действия с акцизными товарами, разрешение на перемещение или реализацию остатков нефтепродуктов и справку на приобретение нефтепродуктов для использования для химической обработки кокса. Дополнительную информацию можно найти на сайте VID – в разделе “Speciālās atļaujas (licences) – izsniegšana un pārreģistrācija”.

В случае вопросов или неясных моментов жители могут позвонить в VID Консультационному телефону 67120000 или задать свой вопрос письменно в VID EDS в разделе “Sarakste ar VID”. Важно, что, позвонив в VID по Консультационному телефону 67120000, каждый может также получить персонифицированную консультацию, если во время звонка подключится к VID EDS и назовет указанный там код.

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