Новости экономики: импорт/экспорт, реструктуризация и цена на электричество

Таким образом, за первые пять месяцев 2021 года внешнеторговый оборот Латвии в текущих ценах достиг 12,99 млрд евро, что на 19,2% или 2,093 млрд евро больше, чем за соответствующий период 2020 года.

В том числе в мае Латвия экспортировала товаров на сумму 1,249 млрд евро, что на 0,1% или 0,8 млн евро меньше, чем в апреле, но на 36,2% или 332,1 млн евро больше, чем в мае 2020 года.

В свою очередь импортировано товаров на 1,606 млрд евро, что на 9,5% или 139,5 млн евро меньше, чем месяц назад, но на 53,7% или 560,9 млн евро больше, чем в мае 2020 года.

Как указали в CSP, в мае 2021 года по сравнению с маем 2020 года внешнеторговый баланс ухудшился, так как экспорт в общем объеме внешней торговли снизился с 46,7% до 43,7%.

В мае 2021 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдался рост по всем основным товарным группам, что можно объяснить тем, что в мае 2020 года по сравнению с маем 2019 года из-за пандемии "Covid-19" значительно снизились экспорт и импорт товаров - на 15,8% и 28,2% соответственно.

В мае 2021 года Латвия больше всего экспортировала древесины, изделий из дерева и древесного угля -

на сумму 244,915 млн евро (19,6% общего объема экспорта), что на 2,2% больше, чем в апреле, и на 39,8% больше, чем в мае 2020 года. Экспорт электроприборов и оборудования составил 128,376 млн евро (10,3%), что на 2,5% меньше, чем месяц назад, но на 6,6% больше, чем годом ранее, в то время как машин и механических устройств было экспортировано на сумму 80,599 млн евро (6,5%), что на 6,9% больше, чем месяц назад, и на 44,2% больше, чем годом ранее.

Наибольшую долю импорта в мае составил импорт электроприборов и оборудования -

158,306 млн евро (9,9% общего объема импорта), что на 0,5% больше, чем в апреле, и на 21,6% больше, чем годом ранее. Далее следуют машины и оборудование, которых импортировано на сумму 148,463 млн евро (9,2%), что на 1,2% меньше, чем месяцем ранее, но на 34,3% больше, чем в мае 2020 года. Импорт минерального топлива, нефти и продуктов нефтепереработки составил 148,083 млн евро (9,2%), что на 61,4% больше, чем месяцем ранее, и на 89,9% больше, чем годом ранее.

В мае крупнейшими партнерами Латвии по экспорту среди стран Европейского союза были Литва (17,8% общего объема экспорта), Эстония (11,5%), Германия (7,4%) и Швеция (6,1%). Крупнейшими партнерами по импорту были Литва (15,6% общего объема импорта), Германия (11,6%), Польша (9,6%) и Эстония (7,9%).

Крупнейший партнер

Россия была самым крупнейшим партнером Латвии по экспорту в торговле с третьими странами - на ее долю в мае приходилось 6,2% общего экспорта Латвии и 9,6% импорта.