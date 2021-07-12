Пн, 12.07.2021
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Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии

Новости экономики: импорт/экспорт, реструктуризация и цена на электричество

  • За пять месяцев года экспорт Латвии вырос на 18,1%, импорт - на 20,2%
  • Цена на электричество в Эстонии упала на 5%, в Литве и Латвии осталась прежней
  • Левитс: средства ЕС необходимо инвестировать в реструктуризацию экономики
ФОТО: Evija Trifanova / LETA

За первые пять месяцев этого года Латвия экспортировала товаров на 6,048 млрд евро, что на 18,1% или 925,9 млн евро больше, чем за соответствующий период 2020 года, а импортировала на 6,94 млрд евро, что на 20,2% или 1,167 млрд евро больше, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (CSP).

Таким образом, за первые пять месяцев 2021 года внешнеторговый оборот Латвии в текущих ценах достиг 12,99 млрд евро, что на 19,2% или 2,093 млрд евро больше, чем за соответствующий период 2020 года.

В том числе в мае Латвия экспортировала товаров на сумму 1,249 млрд евро, что на 0,1% или 0,8 млн евро меньше, чем в апреле, но на 36,2% или 332,1 млн евро больше, чем в мае 2020 года.

В свою очередь импортировано товаров на 1,606 млрд евро, что на 9,5% или 139,5 млн евро меньше, чем месяц назад, но на 53,7% или 560,9 млн евро больше, чем в мае 2020 года.

Как указали в CSP, в мае 2021 года по сравнению с маем 2020 года внешнеторговый баланс ухудшился, так как экспорт в общем объеме внешней торговли снизился с 46,7% до 43,7%.

В мае 2021 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдался рост по всем основным товарным группам, что можно объяснить тем, что в мае 2020 года по сравнению с маем 2019 года из-за пандемии "Covid-19" значительно снизились экспорт и импорт товаров - на 15,8% и 28,2% соответственно.

В мае 2021 года Латвия больше всего экспортировала древесины, изделий из дерева и древесного угля -

на сумму 244,915 млн евро (19,6% общего объема экспорта), что на 2,2% больше, чем в апреле, и на 39,8% больше, чем в мае 2020 года. Экспорт электроприборов и оборудования составил 128,376 млн евро (10,3%), что на 2,5% меньше, чем месяц назад, но на 6,6% больше, чем годом ранее, в то время как машин и механических устройств было экспортировано на сумму 80,599 млн евро (6,5%), что на 6,9% больше, чем месяц назад, и на 44,2% больше, чем годом ранее.

Наибольшую долю импорта в мае составил импорт электроприборов и оборудования -

158,306 млн евро (9,9% общего объема импорта), что на 0,5% больше, чем в апреле, и на 21,6% больше, чем годом ранее. Далее следуют машины и оборудование, которых импортировано на сумму 148,463 млн евро (9,2%), что на 1,2% меньше, чем месяцем ранее, но на 34,3% больше, чем в мае 2020 года. Импорт минерального топлива, нефти и продуктов нефтепереработки составил 148,083 млн евро (9,2%), что на 61,4% больше, чем месяцем ранее, и на 89,9% больше, чем годом ранее.

В мае крупнейшими партнерами Латвии по экспорту среди стран Европейского союза были Литва (17,8% общего объема экспорта), Эстония (11,5%), Германия (7,4%) и Швеция (6,1%). Крупнейшими партнерами по импорту были Литва (15,6% общего объема импорта), Германия (11,6%), Польша (9,6%) и Эстония (7,9%).

Крупнейший партнер

Россия была самым крупнейшим партнером Латвии по экспорту в торговле с третьими странами - на ее долю в мае приходилось 6,2% общего экспорта Латвии и 9,6% импорта.

В мае 2021 года доля стран Евросоюза по сравнению с маем 2020 года в общей стоимости экспорта не изменилась и составила 68,5%, в то время как в стоимости импорта она снизилась на 7,5 процентного пункта - до 70,4%. При этом доля стран СНГ в экспорте снизилась на 0,3 процентного пункта и составила 9,9%, а в импорте увеличилась на 3,9 процентного пункта и составила 13,9%.

В мае этого года сальдо внешней торговли Латвии было положительным со 121 страной, при этом стоимость экспорта превышала стоимость импорта. В торговле с 46 странами сальдо было отрицательным.

Цена на электроэнергию в Эстонии за неделю упала на 5%, в Литве и Латвии осталась прежней

Цена на электроэнергию в Эстонии за неделю упала на 5%, в Литве и Латвии осталась прежней, сообщает литовский оператор электропередающей системы Litgrid.

До этого электроэнергия дорожала семь недель подряд.

С 5 по 11 июля в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 90,2 евро за мегаватт-час. В Латвии цена также стабилизировалась и была такой же, как в Литве. В Эстонии она снизилась на 5% до 83,9 евро за мегаватт-час.

Левитс и президент Банка Латвии: средства ЕС необходимо инвестировать в реструктуризацию латвийской экономики.

Левитс и президент Банка Латвии: средства ЕС необходимо инвестировать в реструктуризацию латвийской экономики

Президент Эгил Левитс и глава Банка Латвии Мартиньш Казакс придерживаются единой позиции о необходимости инвестирования средств Европейского союза (ЕС) в реструктуризацию латвийской экономики.

В канцелярии президента агентству LЕТА сообщили, что в понедельник Левитс во время встречи с Казаксом подчеркнул необходимость разумного инвестирования в экономику средств Европейского механизма оздоровления и устойчивости, а также финансирования из бюджета ЕС на 2021-2027 годы.

Левитс и Казакс обсудили последние экономические прогнозы, уделяя особое внимание данным по инфляции, уровень которой, по прогнозам Банка Латвии, в этом году составит в среднем 2%. Казакс отметил, что рост потребительских цен связан с пандемией Covid-19 и ее последствиями для мировой экономики.

Приток средств

В латвийской экономике ожидается приток средств из Европейского механизма оздоровления и устойчивости и бюджета на 2021-2027 годы, который предусматривает поддержку стран ЕС в преодолении кризиса из-за пандемии, и эти средства необходимо разумно инвестировать в реструктуризацию экономики.

Левитс и Казакс сошлись во мнении, что необходимо инвестировать в долгосрочное и устойчивое развитие, образование людей, науку и перепрофилирование работников, чтобы их навыки соответствовали экономике будущего.

По словам Казакса, инвестируя в основном в улучшение инфраструктуры, существует риск перегрева экономики, поэтому в долгосрочные интересы Латвии входит использование имеющихся средств для реструктуризации экономики.

Во время встречи также обсуждались борьба с теневой экономикой в Латвии и необходимость фискальной дисциплины в контексте увеличения внешнего долга страны из-за обширной поддержки во время пандемии Covid-19.

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