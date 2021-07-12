Коронавирус разрывает Нидерланды: премьер извинился за преждевременную отмену ограничений

Всего через две недели после снятия большинства ограничений Рютте 9 июля возобновил ограничения для баров, ресторанов и ночных клубов, чтобы остановить растущее распространение коронавируса среди молодежи.

"То, что мы считали возможным, оказалось невозможным на практике", - сказал Рютте репортерам.

"Мы приняли неправильное решение, о котором сожалеем и за которое должны извиниться".

Еще в пятницу, 9 июля, Рютте настаивал на том, что решение о снятии ограничений было "логическим шагом", и отказался брать на себя ответственность за предполагаемую ошибку своего правительства.

Это вызвало резкую критику со стороны органов здравоохранения, которые заявили, что правительство проигнорировало предупреждения, призывая молодых людей вернуться в общество.

В последние дни количество заражений Covid-19 в Нидерландах достигло самого высокого уровня, зафиксированного в 2021 году.

Доступ к ресторанам и барам был инициирован системой проверок состояния здоровья и обязательных тестов, но он не выдержал большого наплыва людей, желающих наконец воспользоваться возможностью вернуться в привычную жизнь после месяцев карантина.

Однако на сегодняшний день рост числа инфекций не привел к увеличению числа пациентов в больницах, поскольку большинство новых случаев инфицирования приходится на молодых людей, которые обычно имеют более легкую форму заболевания, а большинство пожилых людей были инфицированы.

Однако министр здравоохранения Уго де Йонг предупредил, что текущее небольшое количество пациентов в больницах может вырасти, учитывая "беспрецедентный" рост заболеваемости.

Вместе с извинениями Рютте признал, что его выступление на пятничной пресс-конференции было не лучшим.