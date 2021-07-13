Президент Банка Латвии: нет оснований для долгосрочного резкого роста инфляции
В настоящее время нет причин для долгосрочного резкого роста инфляции, заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в передаче TV3 "900 секунд".
В настоящее время нет причин для долгосрочного резкого роста инфляции, заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в передаче TV3 "900 секунд".
Он отметил, что в настоящее время рост потребительских цен в Латвии явно вернулся, и рост инфляции продолжится в ближайшие месяцы, при этом инфляция достигнет наивысшей точки в текущем экономическом цикле в конце года - около 4%.
При этом Казакс напомнил, что потребительские цены в Латвии год назад снизились, поэтому средний рост цен в течение года не столь значительный, и инфляция в Латвии ниже, чем рост средней заработной платы.
Президент Банка Латвии напомнил также, что в основном инфляции в Латвии способствуют внешние факторы, в том числе рост цен на нефть и продукты питания, а также тот факт, что мировой спрос развивается намного быстрее, чем предложение.
По мнению Казакса, что все эти три внешних фактора значительно ослабнут в конце года и в следующем году, таким образом, инфляция снизится и упадет ближе к 1,5-2%.
Уже сообщалось, что в июне Банк Латвии повысил прогноз среднегодовой инфляции на 2021 год с прежних 1,8% до 2%, а прогноз на следующий год был увеличен с 2,2% до 2,9%.