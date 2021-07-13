1,82 миллиарда евро: утвержден комплексный план Фонда восстановления Латвии

Соглашение о получении финансирования планируется заключить в августе, а сектор здравоохранения, где уже началась подготовка проектов, получит поддержку в первую очередь.

"Европейская комиссия признала, что план Латвии охватывает широкий спектр взаимоусиливающих реформ и инвестиций, которые помогут эффективно решить многие из экономических и социальных проблем, которые были упомянуты Советом Европы в его рекомендациях для Латвии в 2019 и 2020 годах.

План направлен на решение проблем в таких областях, как здравоохранение, образование и профессиональные навыки, социальная интеграция, исследования и инновации, доступное жилье, государственное управление, бизнес-среда, борьба с теневой экономикой и отмыванием денег", - заявили в FM.

Планируется, что меры, включенные в план Фонда восстановления, будут способствовать "зеленому" и цифровому переходу экономики путем проведения структурных реформ и решения вопросов развития социального и человеческого капитала. В плане особое внимание уделяется развитию навыков, например, в контексте реформ высшего образования, поощрению частных инвестиций в науке и цифровых навыков, которые важны для будущего экономического развития.

Латвия выделила 95 миллионов евро на развитие цифровых навыков, чтобы к 2026 году 54% населения в возрасте от 16 до 74 лет приобрели хотя бы базовые навыки в этой области.

Министр финансов Янис Рейрс (JV) признал, что Латвии был предоставлен более быстрый доступ к финансовым ресурсам, поскольку Латвия - первая из стран Балтии и одна из первых 12 европейских стран, планы которых были одобрены Советом Европы.

"Чтобы Латвия могла двигаться быстрее, я призываю отраслевые министерства активно работать над реализацией 24 реформ, включенных в план, и 61 инвестиционной меры, а также разработать, согласовать и представить их Кабинету министров", - сказал Рейрс.