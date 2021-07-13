Владимир Путин написал статью про проект "анти-России". Откуда взялось это понятие?

Уже 11 октября 2012 года в государственной думе прошли экспертные парламентские слушания, собранные по инициативе депутата от "Единой России" Евгения Федорова. Выступая на них, генеральный директор Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования Степан Сулакшин рассказал слушателям, что "Путин постепенно купирует представителей проекта "анти-Россия", но пока это капля в море".

Сейчас Владимир Марченко говорит, что хотя никаких контактов ни с Путиным, ни с администрацией президента России нет ни у него, ни у партии, "обстоятельства и политика, проводимая украинской властью, дает основания к таким выводам президенту России, социологам, экспертам, политологам".

"Это их личные выводы. Да, они совпали с теми анализами, выводами, которые делал я лично и лидер нашей партии Наталья Витренко, - прокомментировал Марченко публикацию статьи на сайте Кремля. - Исторические моменты, задачи внешних колонизаторов Украины в идеологическом плане состояли в том, чтобы превратить Украину в "анти-Россию". Поэтому я согласен с таким выводом президента Путина - не потому, что он это сейчас написал, а потому, что это совпадает с нашими политологическими, историческими исследованиями задолго до того, как Путин проснулся".

В свою очередь Лев Вершинин теперь живет в Испании и говорит: "Я был первый, кто ввел это понятие в такой блоговый язык. Так вышло, что я придумал "анти-Россию", но я не могу поставить на нее копирайт, могу только написать в своем ЖЖ: "А я же говорил!" Кто я такой на фоне Путина? Просто последние 17-18 лет я кормлю свою семью тем, что неплохо угадываю, что потом будет происходить".

Он уверен, что страны Запада и правда реализуют такой проект против России: "Существует Россия. Это не страна, не государство - это некая цивилизационная модель. Есть четкая тенденция: развалить и разорвать на куски эту модель. Об этом еще дедушка Бжезинский говорил. Будучи оторванными друг от друга, они обречены сражаться. Украина, исходя этой из логики, не может быть ничем, кроме как тараном и молотом против России", - сказал Вершинин в разговоре с Би-би-си.

Теория строится вокруг знаменитой цитаты Збигнева Бжезинского из его статьи "Преждевременное партнерство", вышедшей в 1994 году: "Россия может быть либо империей, либо демократией, но не тем и другим одновременно… Без Украины Россия перестает быть империей, с Украиной же, подкупленной, а затем и подчиненной, Россия автоматически превращается в империю".

Но Вершинин уверяет, что теорию "анти-России" придумал даже не сам Бжезинский, а его предшественники: первый лидер Польши после распада Российской империи Юзеф Пилсудский, а еще до него - живший в XIX веке польский этнограф и историк Францишек Духиньский, выдвинувший теорию об азиатском происхождении русского народа.