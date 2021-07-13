Видео ⟩ На Румбуле замечена впечатляющая "чертова метла"
Сегодня, 13 июля, в Риге, на Румбуле, наблюдали впечатляющую "чертову метлу" или вихрь пыли, сообщает метеоролог Том Брицис в социальной сети Twitter.
Сегодня, 13 июля, в Риге, на Румбуле, наблюдали впечатляющую "чертову метлу" или вихрь пыли, сообщает метеоролог Том Брицис в социальной сети Twitter.
Šajās dienās laikam pietrūkst tikai sniegs, lai būtu pilns laikapstākļu spektrs. Šodien Rīgā, Rumbulā bijusi iespaidīga velna slota jeb putekļu virpuļviesulis. Video: Madara Zosare pic.twitter.com/rlSaLvnOiv— Toms Bricis (@boms_tricis) July 13, 2021
Автор видео - Мадара Зосаре.
Такое природное явление в Латвии чаще наблюдается весной, иногда летом и в засушливую погоду осенью. Такие вихри обычно не опасны, потому что теряют свою силу даже перед лицом небольших препятствий - кустарников, деревьев, построек - и чаще всего не наносят им ущерба.
Вихри пыли образуются весной в солнечные и теплые дни, когда преобладает медленный ветер. Сухой воздух, как это часто бывает весной в ясную погоду, нагревается неравномерно, в некоторых местах очень быстро, так что отдельные массы воздуха, которые нагреваются сильнее, быстро поднимаются и иногда кружатся, создавая "чертовы метлы".