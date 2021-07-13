Видео ⟩ На Румбуле замечена впечатляющая "чертова метла"

Такое природное явление в Латвии чаще наблюдается весной, иногда летом и в засушливую погоду осенью. Такие вихри обычно не опасны, потому что теряют свою силу даже перед лицом небольших препятствий - кустарников, деревьев, построек - и чаще всего не наносят им ущерба.