Вт, 13.07.2021
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Видео ⟩ На Румбуле замечена впечатляющая "чертова метла"

ФОТО: Ekrānšāviņš

Сегодня, 13 июля, в Риге, на Румбуле, наблюдали впечатляющую "чертову метлу" или вихрь пыли, сообщает метеоролог Том Брицис в социальной сети Twitter.

Автор видео - Мадара Зосаре.

Такое природное явление в Латвии чаще наблюдается весной, иногда летом и в засушливую погоду осенью. Такие вихри обычно не опасны, потому что теряют свою силу даже перед лицом небольших препятствий - кустарников, деревьев, построек - и чаще всего не наносят им ущерба.

Вихри пыли образуются весной в солнечные и теплые дни, когда преобладает медленный ветер. Сухой воздух, как это часто бывает весной в ясную погоду, нагревается неравномерно, в некоторых местах очень быстро, так что отдельные массы воздуха, которые нагреваются сильнее, быстро поднимаются и иногда кружатся, создавая "чертовы метлы".

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