Ср, 14.07.2021
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Юрис Янсонс, омбудсмен, об обязательной вакцинации

Кто вам платит? ⟩ Фонтаны, мосты, велодорожки и несчастные столбики - о Риге, которая никогда не будет готова

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Есть такая расхожая фраза - "Рига никогда не будет готова". Этим летом она зазвучала с новой силой. И речь не о бесконечном развитии, к которому должен стремиться любой современный город, а о конкретных вполне осязаемых вопросах - о велодорожках в центре, парковках в микрорайонах, набивших оскомину столбиках и на фоне этих споров словно пропавших с повестки полуразрушенных мостах и ямах на дорогах. В очередном эфире "Кто вам платит?" поговорим о состоянии инфраструктуры и планах развития столицы. Начало в 18:00!

Гости эфира:

  • Карлис Крекис - член общества Pilsēta cilvēkiem ("Город для людей");
  • Вилнис Кирсис - вице-мэр Риги, партия "Новое Единство";
  • Константин Чекушин - депутат Рижской думы, партия "Согласие".

Темы эфира:

О парковках: Рижская дума обещала построить более 500 парковочных мест в рижских микрорайонах Золитуде, Иманта и Плявниеки. Каков текущий статус? Ситуация с парковками рядом с жильем - как решать вопрос нехватки мест для всех? 

О мостах, о которых все словно забыли: осенью 2020 года Департамент сообщения Рижской думы признал состояние пяти мостов неудовлетворительным - это мост Браса, Деглавский мост, Вантовый мост и путепроводы у станции Земитаны и на Густава Земгала гатве. Реконструкцию Деглавского моста обещали завершить до сентября 2021 года - успеют ли? Что известно о других мостах? 

О велосипедных дорожках - о планах по строительству велодорожек вне центра Риги, о достигнутых компромиссах в центре столицы и правильной гармонизации всех сторон - как учесть интересы пешеходов, велосипедистов и автомобилистов?  

О столбиках: почему это вызвало такой резонанс, что пошло не так с коммуникацией и чем закончилась главная столичная история этого лета?

Об уборке снега зимой и ямах во дворах - что изменилось с начала работы Рижской думы нового созыва?

Неожиданно. О фонтанах: бывший мэр Риги Нил Ушаков публично возмутился, что в жаркий июль в столице не включили фонтаны. Что происходит? 

Встречаемся в 18:00 прямо здесь или на нашей страничке в Facebook. Задавайте вопросы, комментируйте, участвуйте в дискуссии. Комментарии выводим в прямой эфир! 

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