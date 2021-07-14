Кто вам платит? ⟩ Фонтаны, мосты, велодорожки и несчастные столбики - о Риге, которая никогда не будет готова

Гости эфира:
- Карлис Крекис - член общества Pilsēta cilvēkiem ("Город для людей");
- Вилнис Кирсис - вице-мэр Риги, партия "Новое Единство";
- Константин Чекушин - депутат Рижской думы, партия "Согласие".
О парковках: Рижская дума обещала построить более 500 парковочных мест в рижских микрорайонах Золитуде, Иманта и Плявниеки. Каков текущий статус? Ситуация с парковками рядом с жильем - как решать вопрос нехватки мест для всех?
О мостах, о которых все словно забыли: осенью 2020 года Департамент сообщения Рижской думы признал состояние пяти мостов неудовлетворительным - это мост Браса, Деглавский мост, Вантовый мост и путепроводы у станции Земитаны и на Густава Земгала гатве. Реконструкцию Деглавского моста обещали завершить до сентября 2021 года - успеют ли? Что известно о других мостах?
О велосипедных дорожках - о планах по строительству велодорожек вне центра Риги, о достигнутых компромиссах в центре столицы и правильной гармонизации всех сторон - как учесть интересы пешеходов, велосипедистов и автомобилистов?
О столбиках: почему это вызвало такой резонанс, что пошло не так с коммуникацией и чем закончилась главная столичная история этого лета?
Об уборке снега зимой и ямах во дворах - что изменилось с начала работы Рижской думы нового созыва?
Неожиданно. О фонтанах: бывший мэр Риги Нил Ушаков публично возмутился, что в жаркий июль в столице не включили фонтаны. Что происходит?
Встречаемся в 18:00 прямо здесь или на нашей страничке в Facebook. Задавайте вопросы, комментируйте, участвуйте в дискуссии. Комментарии выводим в прямой эфир!