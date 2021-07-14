Кто вам платит? ⟩ Фонтаны, мосты, велодорожки и несчастные столбики - о Риге, которая никогда не будет готова

Гости эфира: Карлис Крекис - член общества Pilsēta cilvēkiem ("Город для людей");

- член общества Pilsēta cilvēkiem ("Город для людей"); Вилнис Кирсис - вице-мэр Риги, партия "Новое Единство";

- вице-мэр Риги, партия "Новое Единство"; Константин Чекушин - депутат Рижской думы, партия "Согласие".

Темы эфира:

О парковках: Рижская дума обещала построить более 500 парковочных мест в рижских микрорайонах Золитуде, Иманта и Плявниеки. Каков текущий статус? Ситуация с парковками рядом с жильем - как решать вопрос нехватки мест для всех?

О мостах, о которых все словно забыли : осенью 2020 года Департамент сообщения Рижской думы признал состояние пяти мостов неудовлетворительным - это мост Браса, Деглавский мост, Вантовый мост и путепроводы у станции Земитаны и на Густава Земгала гатве. Реконструкцию Деглавского моста обещали завершить до сентября 2021 года - успеют ли? Что известно о других мостах?

О велосипедных дорожках - о планах по строительству велодорожек вне центра Риги, о достигнутых компромиссах в центре столицы и правильной гармонизации всех сторон - как учесть интересы пешеходов, велосипедистов и автомобилистов?

О столбиках : почему это вызвало такой резонанс, что пошло не так с коммуникацией и чем закончилась главная столичная история этого лета?

Об уборке снега зимой и ямах во дворах - что изменилось с начала работы Рижской думы нового созыва?

Неожиданно. О фонтанах : бывший мэр Риги Нил Ушаков публично возмутился, что в жаркий июль в столице не включили фонтаны. Что происходит?