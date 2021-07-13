Видео ⟩ В Иманте мужчина украл упаковку с пивом: сразу после этого приехала полиция и задержала его

Ночью, около 1:00 сотрудники полиции во время патрулирования заехали на заправочную станцию ​​в Иманте, чтобы перекусить и выпить кофе.

Но полицейские не смогли полноценно посетить заправку, потому что сотрудник заправочной станции сообщил им, что незадолго до их прибытия мужчина украл здесь упаковку пивных банок.

Полиция немедленно направилась в указанном направлении, и примерно в 50 метрах от места происшествия был замечен мужчина, соответствующий описанию.

Мужчина, встретив сотрудников полиции изначально заявил, что ничего не крал, хотя за его курткой была хорошо видна упаковка пивных банок.

Позже мужчину задержали и посадили в машину за решетки, что его сильно разозлило и он начал ругаться.