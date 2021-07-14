Латвийский стартап привлек $6 млн из США и ищет талантливых разработчиков

В начале 2020 года компания Sonarworks представила профессиональной публике свою новую разработку — SoundID. Это программное обеспечение, которое позволяет создавать индивидуальный звуковой профиль для каждого пользователя, исходя из особенностей его слуха и индивидуальных звуковых предпочтений. Продукт был отмечен на крупнейшей в мире выставке технологий CES 2020, ежегодно проводимой в Лас-Вегасе.

В течение следующего года Sonarworks интегрировала свою технологию в устройства различных мировых брендов — в планшеты компании Gateway, беспроводные наушники премиум-класса Monolith от производителя гарнитур Monoprice, а также в наушники Drop Panda с поддержкой Bluetooth.

Инновационная технология персонализации звука SoundID уже получила признание в отрасли, завоевав две престижные награды: CES 2021 Innovation Awards и TEC Technical Excellence Awards.

"Пандемия ясно показала, что современный потребитель нуждается в аудио- и видеотехнологиях высокого качества. Благодаря нашему исследованию, компания Sonarworks пришла к выводу, что люди воспринимают звук по-разному и что одинаковый подход ко всем — это не лучшее решение в долгосрочной перспективе", — отметил Хельмут Бемс, соучредитель и генеральный директор Sonarworks. По его словам, новый раунд финансирования позволит компании быстрее развиваться на международном рынке, а пользователям — скорее получить доступ к инновационным звуковым технологиям в их бытовых устройствах.

Компания активно готовится к захвату мирового рынка и уже набирает новых сотрудников: в Sonarworks ждут разработчиков и программистов, чтобы продолжать менять музыкальную индустрию. В ближайший год Sonarworks планирует интегрировать технологию SoundID в 1 млрд устройств.

Инвестиционный фонд Almaz Capital впервые поддерживает проект на балтийском рынке:

"Наши инвестиции в Sonarworks подтверждают веру в сильный региональный бизнес и талантливых программистов, работающих в компании. Мы рады стать частью балтийского рынка высоких технологий, помогая компаниям расти и покорять мировой рынок", — заявил Александр Андреев, партнер Almaz Capital (США).

В раунде также приняли участие существующие инвесторы Karma Ventures и Proks Capital, а также новые инвесторы Trind Ventures, Smart Growth VC, LLC., Wiser Financial Advisors OÜ и бизнес-ангелы Цезарь Ламштайн и Виктор Юн.

"Хельмут Бемс и Мартиньш Попелис создали сильную команду, конкурентоспособные продукты и решения для мировой аудиоиндустрии. Нам очень приятно быть частью истории Sonarworks, которая, несмотря на свой успех, все еще находится на старте. Компания Sonarworks смогла успешно воспользоваться всеми преимуществами современной быстро меняющейся музыкальной индустрии", — прокомментировал Тави Лепметс, соучредитель и партнер Trind Ventures (Эстония).