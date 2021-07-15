Ушаков подал кассационную жалобу на решение суда по его отстранению от должности мэра Риги

В передаче TV3 900 sekundes Ушаков сообщил, что в среду, 14 июля, подал кассационную жалобу. Если жалоба будет принята, дело рассмотрит Верховный суд.

Бывший мэр Риги заявил, что после судебных разбирательств в двух судебных инстанциях в списке его якобы незаконных действий, который изначально был довольно длинным, остались только три нарушения, самым громким из которых является перечисление 18 млн евро муниципальному предприятию Rīgas satiksme.

Ушаков напомнил, что проверка этих перечислений уже проводилась Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, которое констатировало, что платеж, возможно, был оформлен неправильно, но это не причинило никакого ущерба самоуправлению.

Ушаков считает, что три оставшиеся инкриминируемые ему нарушения являются незначительными и не связаны с ним как с председателем думы.

Ушаков заявил, что при необходимости готов обратиться в Конституционный суд и европейские инстанции.

Как сообщалось, 15 июня Административный окружной суд отклонил жалобу Ушакова на его отстранение от должности мэра Риги весной 2019 года.

Суд отклонил иск Ушакова о признании незаконным распоряжения тогдашнего министра охраны окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце от 4 апреля 2019 года, которым Ушаков был отстранен от должности председателя Рижской думы, сообщили агентству ЛЕТА в суде.

Окружной суд признал, что суд первой инстанции правильно установил фактические и правовые обстоятельства дела, применил соответствующие правовые нормы и правильно их истолковал. Тем самым Окружной областной суд присоединился к мотивировке решения суда первой инстанции.

В своем решении Окружной суд констатировал, что у истца другое мнение по фактам дела и толкованию применимых правовых норм, а также на их основе сделаны другие выводы. Однако тот факт, что истец не согласен с выводами и аргументами суда, не означает, что эти выводы неверны и ошибочны или что дело было рассмотрено необъективно.

Апелляционная инстанция указывает, что вложения в основной капитал Rīgas satiksme без увеличения основного капитала являются противоправными. Кроме того, такой неверный финансовый учет не может дать уверенность в использовании бюджетных ресурсов в соответствии с намеченными целями.

Кроме того, решение об инвестициях по самой своей природе не может быть чисто политическим. Истец как представитель держателя долей капитала Rīgas satiksme и как председатель думы несет ответственность за необоснованное уменьшение имущества самоуправления, констатировал суд.

В распоряжении Пуце об отстранении Ушакова перечислен ряд нарушений, допущенных Ушаковым как мэром Риги и представителем держателя долей капитала Rīgas satiksme.

Например, при подготовке отчета о выполнении бюджета Рижского самоуправления за 2017 год в отношении финансовых данных Rīgas satiksme были неправильно учтены 18,43 млн евро. В результате средства не были использованы в соответствии с целью, предусмотренной в бюджете самоуправления. Тем самым Ушаков нарушил несколько законов.