Выявлено 39 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 27,8

Умерший входил во возрастную группу от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии упал с 28,9 до 27,8 случая.

Всего за прошедшие сутки в Латвии сделано 9832 теста на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,4%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 138 126 человек. За время пандемии умерли 2542 человека, зараженных коронавирусом.

За пять рабочих дней от коронавируса привит 27 431 человек

В будние дни на этой неделе от Covid-19 был привит 27 431 человек, большинство из них - 6432 человека - получили вакцину во вторник, а в пятницу были привиты 4704 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Вчера первую дозу вакцины получили 2142 человека, 2562 - завершили процесс вакцинации, включая 1705 человек, привитых вакциной Johnson & Johnson, для которой требуется только одна доза.

С начала лета количество прививающихся от Covid-19 значительно снизилось. К примеру, во время наиболее интенсивной вакцинации в мае и начале июня такое количество людей иногда прививалось за один день - так, 28 мая было привито рекордное количество - 24 560 человек.

С 10 мая в Латвии в течение четырех недель каждую неделю прививались более 100 000 человек, но с начала лета эти показатели падают.

Уровень вакцинации в Латвии на этой неделе примерно равен уровню середины апреля, когда количество доз вакцин было еще относительно ограниченным и вакцинация была доступна только приоритетным группам.