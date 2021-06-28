Выявлено 39 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 27,8

Умерший входил во возрастную группу от 80 до 89 лет.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии упал с 28,9 до 27,8 случая.
Всего за прошедшие сутки в Латвии сделано 9832 теста на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,4%.
С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 138 126 человек. За время пандемии умерли 2542 человека, зараженных коронавирусом.
За пять рабочих дней от коронавируса привит 27 431 человек
В будние дни на этой неделе от Covid-19 был привит 27 431 человек, большинство из них - 6432 человека - получили вакцину во вторник, а в пятницу были привиты 4704 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Вчера первую дозу вакцины получили 2142 человека, 2562 - завершили процесс вакцинации, включая 1705 человек, привитых вакциной Johnson & Johnson, для которой требуется только одна доза.
С начала лета количество прививающихся от Covid-19 значительно снизилось. К примеру, во время наиболее интенсивной вакцинации в мае и начале июня такое количество людей иногда прививалось за один день - так, 28 мая было привито рекордное количество - 24 560 человек.
С 10 мая в Латвии в течение четырех недель каждую неделю прививались более 100 000 человек, но с начала лета эти показатели падают.
Уровень вакцинации в Латвии на этой неделе примерно равен уровню середины апреля, когда количество доз вакцин было еще относительно ограниченным и вакцинация была доступна только приоритетным группам.
На сегодняшний день в Латвии первую дозу вакцины получил 634 831 человек. Из них 549 876 человек получили вторую дозу, а еще 86 008 привились вакциной Johnson & Johnson, для которой требуется только одна доза. В результате общее количество привитых от коронавируса в Латвии составило 635 884 человек. Массовая вакцинация населения в Латвии началась в конце марта.