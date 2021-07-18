Вс, 18.07.2021
В шести странах ситуация фактически резко ухудшается, особенно в Португалии, Испании, на Кипре, в Люксембурге, на Мальте и в Нидерландах, и, по прогнозам ECDC, в ближайшем будущем за ними последует еще ряд стран. Юрий Перевощиков, эпидемиолог
Юрий Перевощиков, эпидемиолог

Последний день жары: сегодня воздух прогреется до +30

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

По окончании аномальной жары максимальная температура воздуха в Латвии в воскресенье, 18 июля, ожидается от +23 градусов на западном побережье Курземе и до +30 градусов в некоторых центральных и восточных регионах страны.

Синоптики предсказывают, что солнце будет только изредка закрывать облака.

В некоторых местах центральной и восточной части страны возможны грозы.

Немного усилится западный, юго-западный ветер. В Курземе, а во второй половине дня и во многих других местах страны ожидаются порывы ветра до 10-14 метров в секунду.

Днем в Риге появятся облака, но осадки маловероятны. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, к вечеру он сменится северо-западным. Воздух прогреется до +29..+30 градусов.

На погоду влияют антициклон в Западной Европе и циклон в Арктике. С северо-запада приближается холодный атмосферный фронт. Давление воздуха 1009-1012 гектопаскалей на уровне моря.

Во многих местах, в основном в центральной части страны, в том числе в Риге, действует желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о высокой пожарной опасности в лесах, в некоторых местах в Видземе - в основном в Валмиерском районе - Оранжевое предупреждение об очень высокой пожарной опасности.

Напоминаем, с понедельника температура воздуха в Латвии как минимум несколько дней не будет превышать +21..+26 градусов.


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