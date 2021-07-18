Последний день жары: сегодня воздух прогреется до +30

Синоптики предсказывают, что солнце будет только изредка закрывать облака.

В некоторых местах центральной и восточной части страны возможны грозы.

Немного усилится западный, юго-западный ветер. В Курземе, а во второй половине дня и во многих других местах страны ожидаются порывы ветра до 10-14 метров в секунду.

Днем в Риге появятся облака, но осадки маловероятны. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, к вечеру он сменится северо-западным. Воздух прогреется до +29..+30 градусов.

На погоду влияют антициклон в Западной Европе и циклон в Арктике. С северо-запада приближается холодный атмосферный фронт. Давление воздуха 1009-1012 гектопаскалей на уровне моря.

Во многих местах, в основном в центральной части страны, в том числе в Риге, действует желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о высокой пожарной опасности в лесах, в некоторых местах в Видземе - в основном в Валмиерском районе - Оранжевое предупреждение об очень высокой пожарной опасности.