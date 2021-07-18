В аэропорту "Рига" открыта централизованная складская база магазинов Citro

Центральная складская база и помещения логистического центра Citro расположены на территории складско-офисного комплекса Green park.

Как пояснили в компании, Latvian Retail Management сдает помещения в аренду, поэтому сумма инвестиций небольшая и регулируется условиями договора аренды.

В компании подчеркнули, что создание единой складской и логистической базы обеспечит более удобный и эффективный процесс доставки и сотрудничества с поставщиками и партнерами по альянсу, а также будет рентабельным, оптимизируя текущие затраты на организацию нескольких складских затрат и логистического процесса.



"Разрабатывая единую концепцию бренда, мы создаем единую политику ассортимента во всей розничной сети Citro. Переходя от нескольких складов к централизованной высокопроизводительной складской базе, мы можем предоставить партнерам более эффективную доставку и сбор товаров в одном месте", - сказал председатель правления Latvian Retail Management Имант Келмерс.

Он подчеркнул, что расположение склада в аэропорту "Рига" является значительным преимуществом в сотрудничестве с местными поставщиками и поставщиками импортных товаров.

"Кроме того, новые складские помещения легко доступны для всех партнеров и поставщиков ассоциации. В будущем это позволит нам развивать нашу деятельность также в тех регионах, где бренд Citro еще не широко представлен, включая Ригу и Видземский регион", - сказал Келмерс

В ассоциацию латвийских предприятий Latvian Retail Management входят сети местных предприятий розничной торговли Diāna, Gabriėlė, Lekon и AA&CO. Ассоциация представляет сеть магазинов Citro и Eldo, насчитывающую более 80 торговых точек по всей Латвии.