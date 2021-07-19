Двоякие чувства: Густсонс о присоединении FKTK к Банку Латвии

Глава латвийского отделения Compensa Life сказал, что у него двоякие чувства по этому поводу, при этом Густсонс напомнил, что он когда-то работал над созданием FKTK.

"В свое время я был главой Комиссии по рынку ценных бумаг, отвечающей за создание FKTK. Было много командировок по сбору информации о том, как совместные надзорные органы рынка финансов работают за пределами центральных банков.

Теперь рынок финансов меняет свой надзорный орган: ранее FKTK находилась под надзором Министерства финансов, а теперь будет в структуре Центробанка. На мой взгляд, явных преимуществ нет. Явных недостатков тоже нет. Это, скорее, политическое решение",

- считает Густсонс.

В то же время он добавил, что, например, в Литве надзор за всеми участниками рынка финансов по-прежнему находится в руках центрального банка.

"Как страховщики, мы очень твердо чувствуем, что механизмы надзора идут от банков. Но страховщики - это другой игрок рынка финансов. Мы не занимаемся расчетами и займами. У нас совершенно другая система финансовых рисков. В свою очередь, надзор в основном идет из банковской системы, в которой, мягко говоря, не очень точно понимают, как именно страховые компании должны контролироваться. Вот почему, например, в Великобритании страховщики когда-то были отделены от единого финансового надзорного учреждения. Это не то же самое, что надзор в банковском деле или в инвестициях", - сказал Густсонс.

Он подчеркнул, что это особенно касается требований по борьбе с отмыванием денег.